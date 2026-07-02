Atendimento ocorre em dois horários, às 9h e às 14hDivulgação

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Alexia Gomes
As redes Pão de Açúcar e Extra Mercado realizam um mutirão presencial oferecendo 70 vagas de emprego em lojas distribuídas na cidade do Rio de Janeiro. A ação ocorre nesta quinta-feira (2) e na sexta-feira (3).
As vagas são para os cargos de repositor, operador de caixa, fiscal de prevenção de perdas, açougueiro e padeiro. Não é necessário ter experiência para participar do processo seletivo para os cargos de entrada. Os interessados devem comparecer na unidade do Extra Mercado localizada na Rua Conde de Bonfim, nº 186, na Tijuca. O atendimento ocorre em dois horários, às 9h e às 14h.
Os profissionais contratados contarão com benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, seguro de vida, convênio com academias, extensão de licença maternidade e paternidade, cooperativa de crédito, previdência privada, entre outros.