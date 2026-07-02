Atendimento ocorre em dois horários, às 9h e às 14h - Divulgação

Atendimento ocorre em dois horários, às 9h e às 14hDivulgação

Publicado 02/07/2026 11:09 | Atualizado 02/07/2026 11:13

As redes Pão de Açúcar e Extra Mercado realizam um mutirão presencial oferecendo 70 vagas de emprego em lojas distribuídas na cidade do Rio de Janeiro. A ação ocorre nesta quinta-feira (2) e na sexta-feira (3).

As vagas são para os cargos de repositor, operador de caixa, fiscal de prevenção de perdas, açougueiro e padeiro. Não é necessário ter experiência para participar do processo seletivo para os cargos de entrada. Os interessados devem comparecer na unidade do Extra Mercado localizada na Rua Conde de Bonfim, nº 186, na Tijuca. O atendimento ocorre em dois horários, às 9h e às 14h.

Os profissionais contratados contarão com benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, seguro de vida, convênio com academias, extensão de licença maternidade e paternidade, cooperativa de crédito, previdência privada, entre outros.