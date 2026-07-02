Atendimento ocorre em dois horários, às 9h e às 14hDivulgação
Mutirão de empregos oferece 70 vagas em mercados do Rio
Seleção presencial na Tijuca acontece nesta quinta e sexta
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Rede de supermercados promove feira de empregos com 300 vagas para PCDs
Seleção acontecerá na próxima terça-feira, das 8h às 15h, na filial Coelho Neto
Loja de chocolates abre 13 vagas de emprego no Rio
Oportunidades abrangem diversas áreas da empresa
Universidade abre inscrições para cursos de férias gratuitos
Aulas serão ministradas na modalidade on-line
Faetec abre 3,8 mil vagas em cursos profissionais gratuitos no Rio
Inscrições devem ser feitas presencialmente nas unidades da rede até 10 de julho
Distribuidora de energia abre 32 vagas de estágio no Rio
Interessados podem se candidatar até 24 de julho
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