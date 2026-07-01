Unidade da MedSênior no Rio de Janeiro - Divulgação/MedSênior

Unidade da MedSênior no Rio de JaneiroDivulgação/MedSênior

Publicado 01/07/2026 06:00

A MedSênior está com mais de 110 vagas abertas no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca para profissionais de diferentes áreas da saúde e administrativas. As oportunidades são destinadas a profissionais de diversos perfis e níveis de experiência, incluindo técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes administrativos, profissionais de atendimento, maqueiros, assistentes sociais, faturistas, entre outros cargos.



A empresa mantém ativo o Banco de Talentos, incluindo oportunidades específicas para Pessoas com Deficiência (PcD). Ela oferece também um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, ticket alimentação, Wellhub (Gympass), acolhimento psicológico e folga no dia do aniversário, além de programas de desenvolvimento profissional.

* Matéria de Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

