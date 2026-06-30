Projeto Potência Empreendedora foi assinado no Theatro Municipal de NiteróiDivulgação/Sebrae Rio
Sebrae lança projeto para apoiar capacitação de pequenos negócios
Iniciativa reúne atendimentos, consultorias e outros serviços para incentivar a formalização de empreendimentos da classe C em Niterói
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CIEE promove mutirão com quase 2 mil vagas em Niterói nesta quarta
Oportunidades são para estágio e jovem aprendiz
JUVRio abre 350 vagas em cursos gratuitos profissionalizantes
Inscrições podem ser feitas até 6 de julho
Embaixada dos EUA abre vagas para curso gratuito de inglês
Formação online tem foco em tecnologia e empreendedorismo
Rio começa semana com quase 3 mil oportunidades de empregos e estágios
Vagas são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Senac RJ abre inscrições para cursos gratuitos de gastronomia
São mais de 100 vagas e bolsas de até R$ 1 mil por mês
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