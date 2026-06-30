Projeto Potência Empreendedora foi assinado no Theatro Municipal de Niterói - Divulgação/Sebrae Rio

Projeto Potência Empreendedora foi assinado no Theatro Municipal de NiteróiDivulgação/Sebrae Rio

Publicado 30/06/2026 18:40

A Sebrae lançou o Projeto Potência Empreendedora, em parceria com a Prefeitura de Niterói, nesta terça-feira (30). O objetivo da iniciativa é preparar e acelerar pequenos negócios da classe C que desejam se formalizar e crescer. O projeto reúne atendimentos, capacitações e consultorias.

Os empreendedores que concluírem essa jornada receberão o Cartão do Empreendedor, que dará acesso a benefícios oferecidos por instituições parceiras. Os empreendedores de Niterói podem se inscrever pelo link

De acordo com um estudo realizado pelo Sebrae em parceria com o Instituto Locomotiva, a burocracia, a carga tributária e a dificuldade de acesso ao crédito são os principais entraves ao crescimento dos pequenos negócios. Além disso, 70% dos empreendedores informais da classe C afirmam que não desejam abrir um CNPJ devido aos custos, às obrigações e à percepção de poucos benefícios.



Niterói foi escolhida para sediar o projeto-piloto. A expectativa é desenvolver ações integradas que combinem capacitação, fortalecimento de redes de apoio e ampliação das conexões entre os empreendedores e instituições parceiras.

Parcerias com instituições de Niterói estão sendo articuladas para compor o pacote de serviços e benefícios que será oferecido aos empreendedores locais. Os cartões serão emitidos pelo Sebrae à medida que novos municípios aderirem ao projeto.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

