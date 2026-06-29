O resultado final será divulgado em 27 de julho - Divulgação

O resultado final será divulgado em 27 de julhoDivulgação

Publicado 29/06/2026 11:26

Rio - A Empresa Pedagógica de Gastronomia do Senac RJ, no Riachuelo, abriu 112 vagas gratuitas para cursos na área, com bolsas-auxílio de até R$ 1 mil por mês. As inscrições vão até 13 de julho e as aulas começam em 10 de agosto. Interessados podem obter mais informações na unidade localizada na Av. Marechal Rondon, 2.034, Bloco II, no site , pelo telefone (21) 4004-5034 ou através do WhatsApp (21) 97142-5091. Para saber sobre as vagas do Programa Senac de Gratuidade (PSG), o candidato pode acessar o link

Cursos



- Formação e Prática Profissional em Cozinha (vagas PSG);



- Formação e Prática Profissional em Serviços de Alimentos e Bebidas (vagas PSG);



- Formação e Prática Profissional em Buffet para Eventos Corporativos (vagas PSG);



Pré-requisitos

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental I concluído e renda familiar por pessoa de até dois salários-mínimos. A seleção terá duas etapas: pré-classificação por ordem de inscrição e entrevista presencial (convocada por e-mail, SMS ou WhatsApp). O resultado final será divulgado em 27 de julho.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci