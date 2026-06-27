Escola Técnica Roberto Rocca terá 512 vagas para a etapa do curso preparatório de três mesesDouglas Shineidr
A primeira etapa do processo é a inscrição online. Em seguida, é realizada uma pré-seleção com base nos critérios estabelecidos em edital, e 512 estudantes são convocados para um curso preparatório gratuito e obrigatório, que será realizado de forma presencial entre 8 de agosto e 31 de outubro. Nesse período, os participantes desenvolvem conteúdos de Matemática e Língua Portuguesa, além de realizarem avaliações de aprendizagem.
Por fim, os candidatos passam por entrevistas, que, em conjunto com o desempenho ao longo do processo, definem os 192 aprovados para ingresso na Escola Técnica Roberto Rocca no ano letivo de 2027.
A escola oferece formação técnica integrada ao Ensino Médio, em período integral, com cursos de Mecatrônica e Eletromecânica, combinando disciplinas da formação geral com aprendizado profissional. O modelo pedagógico é baseado em aprendizagem prática, colaborativa e por projetos, com foco no desenvolvimento de competências alinhadas às necessidades da indústria.
Os estudantes aprovados terão acesso a laboratórios modernos, equipamentos de última geração e ambientes preparados para proporcionar uma formação conectada aos desafios do mercado de trabalho. A escola também oferece bolsas de estudo de até 100%, com percentual definido conforme as condições socioeconômicas de cada aluno.
Para a diretora de Institucional e de Relações com a Comunidade e presidente do Instituto Ternium, Fernanda Candeias, a abertura de uma nova turma reforça o impacto da escola na formação de jovens da região. “A Escola Técnica Roberto Rocca foi criada para gerar oportunidades e contribuir para o desenvolvimento da comunidade de Santa Cruz e região. Cada nova turma representa a continuidade de um projeto que busca transformar trajetórias por meio da educação, aproximando os jovens de uma cultura industrial forte e preparando talentos para os desafios do futuro”, comenta.
Para quem já está experimentando esse desenvolvimento, a Escola Técnica Roberto Rocca representa um olhar para o futuro. É o que comenta o estudante da 2ª série, Davi de Meneses: “Estudar na Escola Técnica Roberto Rocca tem ampliado minha visão sobre as oportunidades que posso construir para o meu futuro. O ensino técnico me permite desenvolver conhecimentos, ganhar experiência e me preparar para os desafios do mercado. Meu objetivo é cursar Engenharia de Automação, e acredito que a escola está me ajudando a dar passos importantes nessa direção.”
Essa será a terceira geração de alunos da Escola Técnica Roberto Rocca de Santa Cruz, que integra a rede global de escolas técnicas do Grupo Techint, do qual a Ternium faz parte. Com a nova turma, a escola atingirá a capacidade máxima, com 576 alunos no total. O projeto reforça o compromisso da Ternium com a educação, o desenvolvimento da comunidade local e a formação de novos talentos para a indústria.
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