Escola Técnica Roberto Rocca terá 512 vagas para a etapa do curso preparatório de três meses - Douglas Shineidr

Escola Técnica Roberto Rocca terá 512 vagas para a etapa do curso preparatório de três mesesDouglas Shineidr

Publicado 27/06/2026 05:00





A primeira etapa do processo é a inscrição online. Em seguida, é realizada uma pré-seleção com base nos critérios estabelecidos em edital, e 512 estudantes são convocados para um curso preparatório gratuito e obrigatório, que será realizado de forma presencial entre 8 de agosto e 31 de outubro. Nesse período, os participantes desenvolvem conteúdos de Matemática e Língua Portuguesa, além de realizarem avaliações de aprendizagem.



Por fim, os candidatos passam por entrevistas, que, em conjunto com o desempenho ao longo do processo, definem os 192 aprovados para ingresso na Escola Técnica Roberto Rocca no ano letivo de 2027.



A escola oferece formação técnica integrada ao Ensino Médio, em período integral, com cursos de Mecatrônica e Eletromecânica, combinando disciplinas da formação geral com aprendizado profissional. O modelo pedagógico é baseado em aprendizagem prática, colaborativa e por projetos, com foco no desenvolvimento de competências alinhadas às necessidades da indústria.



Os estudantes aprovados terão acesso a laboratórios modernos, equipamentos de última geração e ambientes preparados para proporcionar uma formação conectada aos desafios do mercado de trabalho. A escola também oferece bolsas de estudo de até 100%, com percentual definido conforme as condições socioeconômicas de cada aluno.



Para a diretora de Institucional e de Relações com a Comunidade e presidente do Instituto Ternium, Fernanda Candeias, a abertura de uma nova turma reforça o impacto da escola na formação de jovens da região. “A Escola Técnica Roberto Rocca foi criada para gerar oportunidades e contribuir para o desenvolvimento da comunidade de Santa Cruz e região. Cada nova turma representa a continuidade de um projeto que busca transformar trajetórias por meio da educação, aproximando os jovens de uma cultura industrial forte e preparando talentos para os desafios do futuro”, comenta.



Para quem já está experimentando esse desenvolvimento, a Escola Técnica Roberto Rocca representa um olhar para o futuro. É o que comenta o estudante da 2ª série, Davi de Meneses: “Estudar na Escola Técnica Roberto Rocca tem ampliado minha visão sobre as oportunidades que posso construir para o meu futuro. O ensino técnico me permite desenvolver conhecimentos, ganhar experiência e me preparar para os desafios do mercado. Meu objetivo é cursar Engenharia de Automação, e acredito que a escola está me ajudando a dar passos importantes nessa direção.”



Essa será a terceira geração de alunos da Escola Técnica Roberto Rocca de Santa Cruz, que integra a rede global de escolas técnicas do Grupo Techint, do qual a Ternium faz parte. Com a nova turma, a escola atingirá a capacidade máxima, com 576 alunos no total. O projeto reforça o compromisso da Ternium com a educação, o desenvolvimento da comunidade local e a formação de novos talentos para a indústria. A Escola Técnica Roberto Rocca, em Santa Cruz, abre inscrições para o processo seletivo da turma de 2027. Para participar, é preciso ser residente nos bairros de Santa Cruz, Sepetiba e Paciência, ou no município de Itaguaí, estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental e ter entre 14 e 15 anos. As inscrições estarão abertas entre os dias 25 de junho e 16 de julho de 2026 e devem ser realizadas por meio do formulário online disponível no site A primeira etapa do processo é a inscrição online. Em seguida, é realizada uma pré-seleção com base nos critérios estabelecidos em edital, e 512 estudantes são convocados para um curso preparatório gratuito e obrigatório, que será realizado de forma presencial entre 8 de agosto e 31 de outubro. Nesse período, os participantes desenvolvem conteúdos de Matemática e Língua Portuguesa, além de realizarem avaliações de aprendizagem.Por fim, os candidatos passam por entrevistas, que, em conjunto com o desempenho ao longo do processo, definem os 192 aprovados para ingresso na Escola Técnica Roberto Rocca no ano letivo de 2027.A escola oferece formação técnica integrada ao Ensino Médio, em período integral, com cursos de Mecatrônica e Eletromecânica, combinando disciplinas da formação geral com aprendizado profissional. O modelo pedagógico é baseado em aprendizagem prática, colaborativa e por projetos, com foco no desenvolvimento de competências alinhadas às necessidades da indústria.Os estudantes aprovados terão acesso a laboratórios modernos, equipamentos de última geração e ambientes preparados para proporcionar uma formação conectada aos desafios do mercado de trabalho. A escola também oferece bolsas de estudo de até 100%, com percentual definido conforme as condições socioeconômicas de cada aluno.Para a diretora de Institucional e de Relações com a Comunidade e presidente do Instituto Ternium, Fernanda Candeias, a abertura de uma nova turma reforça o impacto da escola na formação de jovens da região. “A Escola Técnica Roberto Rocca foi criada para gerar oportunidades e contribuir para o desenvolvimento da comunidade de Santa Cruz e região. Cada nova turma representa a continuidade de um projeto que busca transformar trajetórias por meio da educação, aproximando os jovens de uma cultura industrial forte e preparando talentos para os desafios do futuro”, comenta.Para quem já está experimentando esse desenvolvimento, a Escola Técnica Roberto Rocca representa um olhar para o futuro. É o que comenta o estudante da 2ª série, Davi de Meneses: “Estudar na Escola Técnica Roberto Rocca tem ampliado minha visão sobre as oportunidades que posso construir para o meu futuro. O ensino técnico me permite desenvolver conhecimentos, ganhar experiência e me preparar para os desafios do mercado. Meu objetivo é cursar Engenharia de Automação, e acredito que a escola está me ajudando a dar passos importantes nessa direção.”Essa será a terceira geração de alunos da Escola Técnica Roberto Rocca de Santa Cruz, que integra a rede global de escolas técnicas do Grupo Techint, do qual a Ternium faz parte. Com a nova turma, a escola atingirá a capacidade máxima, com 576 alunos no total. O projeto reforça o compromisso da Ternium com a educação, o desenvolvimento da comunidade local e a formação de novos talentos para a indústria.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield e supervisão de Marlucio Luna