Durante mutirão, serão feitos cadastros e direcionamentos para vagas de estágio e jovem aprendizCIEE/Divulgação
Para a Capital e Niterói são 1.984 oportunidades, das quais 1.380 são de estágio e 604 de aprendizagem.
As vagas de estágio contemplam áreas como Ensino Médio, Administração, Direito, Educação, Construção Civil, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Gastronomia, Marketing, Comunicação, Arquitetura e Urbanismo, Design, Farmácia, Saúde, Engenharia de Produção, Letras, Segurança, Biblioteca e Arquivologia, entre outras.
Já as oportunidades para jovem aprendiz abrangem funções nos segmentos Administrativo, Comércio e Varejo, Logística, Alimentação, Turismo e Hotelaria, Operador de Caixa, Operador de Telemarketing, Auxiliar de Produção, Atendente de Lanchonete, Serviços de Asseio e Conservação, Suporte em Hardware, Software e Redes, entre outras ocupações.
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