Durante mutirão, serão feitos cadastros e direcionamentos para vagas de estágio e jovem aprendiz - CIEE/Divulgação

Durante mutirão, serão feitos cadastros e direcionamentos para vagas de estágio e jovem aprendizCIEE/Divulgação

Publicado 30/06/2026 16:39

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com a Barcas Rio, realiza um mutirão de vagas, das 10h às 15h, no Terminal Araribóia, localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói nesta quarta-feira (1). Durante a ação, serão realizados cadastros e encaminhamentos para de estágio, jovem aprendiz e oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs).



Para a Capital e Niterói são 1.984 oportunidades, das quais 1.380 são de estágio e 604 de aprendizagem.



As vagas de estágio contemplam áreas como Ensino Médio, Administração, Direito, Educação, Construção Civil, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Gastronomia, Marketing, Comunicação, Arquitetura e Urbanismo, Design, Farmácia, Saúde, Engenharia de Produção, Letras, Segurança, Biblioteca e Arquivologia, entre outras.



Já as oportunidades para jovem aprendiz abrangem funções nos segmentos Administrativo, Comércio e Varejo, Logística, Alimentação, Turismo e Hotelaria, Operador de Caixa, Operador de Telemarketing, Auxiliar de Produção, Atendente de Lanchonete, Serviços de Asseio e Conservação, Suporte em Hardware, Software e Redes, entre outras ocupações.



O mutirão acontecerá na Avenida Visconde do Rio Branco, no centro de Niterói, no Terminal de barcas Araribóia, das 10h às 15h, nesta quarta-feira (1).

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

