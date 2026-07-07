Ação no Restaurante do Povo da Central do Brasil busca auxiliar a população em situação de vulnerabilidade - Divulgação

Ação no Restaurante do Povo da Central do Brasil busca auxiliar a população em situação de vulnerabilidadeDivulgação

Publicado 07/07/2026 17:23

O Sesc RJ e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizam na quinta, 9, e na sexta-feira, 10, um mutirão para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social a ter acesso a benefícios e direitos. A ação ocorre no Restaurante do Povo da Central do Brasil, das 9h às 16h.



Durante o mutirão, serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada. Os atendimentos contarão com orientações, encaminhamentos e atendimento para solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de serviços relacionados ao Bolsa Família. O objetivo é facilitar o acesso às políticas públicas a partir do fornecimento de informações e apoio para a obtenção dos benefícios.



O Sesc também oferece aos frequentadores do Restaurante do Povo da Central do Brasil cursos de qualificação gratuitos.



Para pessoas que buscam receber o Bolsa Família, é necessário levar o documento de identidade do responsável, a certidão de nascimento da criança e a declaração escolar da criança. No caso daqueles que desejam ser auxiliados pelo Benefício de Prestação Continuada (BCP), devem levar apenas Carteira de identidade nacional (CIN – novo modelo). Para pessoas com deficiência, além da CIN, é necessário o laudo médico de comprovação da deficiência.



* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna