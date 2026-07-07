Ação no Restaurante do Povo da Central do Brasil busca auxiliar a população em situação de vulnerabilidadeDivulgação
Durante o mutirão, serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada. Os atendimentos contarão com orientações, encaminhamentos e atendimento para solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de serviços relacionados ao Bolsa Família. O objetivo é facilitar o acesso às políticas públicas a partir do fornecimento de informações e apoio para a obtenção dos benefícios.
O Sesc também oferece aos frequentadores do Restaurante do Povo da Central do Brasil cursos de qualificação gratuitos.
Para pessoas que buscam receber o Bolsa Família, é necessário levar o documento de identidade do responsável, a certidão de nascimento da criança e a declaração escolar da criança. No caso daqueles que desejam ser auxiliados pelo Benefício de Prestação Continuada (BCP), devem levar apenas Carteira de identidade nacional (CIN – novo modelo). Para pessoas com deficiência, além da CIN, é necessário o laudo médico de comprovação da deficiência.
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