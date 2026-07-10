As inscrições para o concurso do Dataprev devem ser feitas até 6 de agosto e possuem uma taxa de R$ 110Raffa Nadder Meyer / Agência Brasil
Dataprev abre inscrições de concurso para 212 vagas
Remunerações variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44
Inscrição em concurso para cabo da Marinha termina neste domingo
São oferecidas 400 vagas para 20 habilitações de formação técnica
Dataprev abre inscrições de concurso para 212 vagas
Remunerações variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44
Iguá Rio tem 22 vagas de emprego na capital e no Centro-Sul Fluminense
Oportunidades abrangem áreas administrativas, técnicas e operacionais
Trabalha Rio cadastra currículo em quatro bairros nesta semana
Ações serão realizadas entre segunda-feira e sábado
Mercado abre 40 vagas de emprego, incluindo oportunidades para PCD
Processo seletivo ocorrerá entre os dias 14 e 15 de julho na modalidade presencial
Senac RJ oferece mais de 40 oportunidades de emprego para instrutores
Candidatos que desejam concorrer a vagas na Região Metropolitana devem se inscrever até esta quinta-feira (9)
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