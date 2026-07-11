O Sest Senat prorrogou até o dia 21 o prazo de inscrições para o público geral no Mais Motoristas. A iniciativa oferece, gratuitamente, a mudança de categoria da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a qualificação profissional para quem deseja atuar no transporte de cargas e de passageiros.
O programa permite que motoristas migrem para as categorias C, D ou E, além de fornecer a capacitação profissional oferecida pela Escola de Motoristas Profissionais do Sest Senat.
Para participar, é necessário atender os seguintes requisitos:
- ter, no mínimo, 19 anos; - saber ler e escrever; - possuir CPF; - estar com a CNH válida para a mudança de categoria pretendida; - não estar com o direito de dirigir suspenso; - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses.
As inscrições devem ser realizadas a partir do formulário. O documento completo com o edital pode ser visualizado no link.
Após o encerramento do período de cadastro, será gerado um ranking de seleção. A ordem de prioridade começa por mulheres no CadÚnico, seguidas por pessoas no CadÚnico, demais mulheres e público geral. Candidatos desempregados e com maior número de dependentes diretos largam na frente na classificação.
* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna
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