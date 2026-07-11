Programa permite que motoristas migrem a CNH para as categorias C, D ou E - Reprodução/ internet

Programa permite que motoristas migrem a CNH para as categorias C, D ou EReprodução/ internet

Publicado 11/07/2026 06:00

O Sest Senat prorrogou até o dia 21 o prazo de inscrições para o público geral no Mais Motoristas. A iniciativa oferece, gratuitamente, a mudança de categoria da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a qualificação profissional para quem deseja atuar no transporte de cargas e de passageiros.



O programa permite que motoristas migrem para as categorias C, D ou E, além de fornecer a capacitação profissional oferecida pela Escola de Motoristas Profissionais do Sest Senat.

Para participar, é necessário atender os seguintes requisitos:



- ter, no mínimo, 19 anos;

- saber ler e escrever;

- possuir CPF;

- estar com a CNH válida para a mudança de categoria pretendida;

- não estar com o direito de dirigir suspenso;

- não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses.





As inscrições devem ser realizadas a partir do formulário . O documento completo com o edital pode ser visualizado no link

Após o encerramento do período de cadastro, será gerado um ranking de seleção. A ordem de prioridade começa por mulheres no CadÚnico, seguidas por pessoas no CadÚnico, demais mulheres e público geral. Candidatos desempregados e com maior número de dependentes diretos largam na frente na classificação.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna