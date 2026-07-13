Oportunidades incluem vagas em administração, varejo e serviçosDivulgação/ SMTE
Confira:
SMTE
Na Região Metropolitana, os salários variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242). As maiores remunerações são oferecidas para funções como açougueiro, ajudante de padeiro, atendente de farmácia, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, babá, bombeiro hidráulico, cozinheira, eletricista, estoquista, farmacêutico, mecânico de autos, motorista, operador de caixa, operador de estacionamento, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, repositor de mercadorias e taifeiro. Há ainda 146 cargos exclusivos para pessoas com deficiência (PcD), com remunerações que variam entre um e dois salários mínimos.
Na Serra, as 245 oportunidades disponíveis estão no município de Teresópolis. A média salarial varia de um a três salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 4.863), para funções como soldador (10), açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, analista de estoque, analista de negócios, atendente de buffet, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e auxiliar técnico eletrônico.
Já no Médio Paraíba, foram captadas 59 oportunidades em municípios como Valença, Volta Redonda e Vassouras. As vagas contemplam pessoas com ou sem experiência de trabalho e incluem funções como agente funerário, alinhador veicular, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, auxiliar de mecânico de autos, costureira e eletricista de instalação de automotores. A remuneração oferecida é de até dois salários mínimos.
CIEE
No Rio de Janeiro, são 777 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (208), Arquitetura e Urbanismo (20), Arquivologia (6), Audiovisual - Graduação (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (11), Construção Civil (33), Contabilidade (49), Design (3), Direito (123), Elétrica-Eletrônica (5), Enfermagem (7), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Alimentos (1), Engenharia de Produção (8), Esportes (3), Farmácia (6), Fisioterapia (3), Gastronomia (2), Informática (19), Marketing (15), Meio Ambiente (4), Nutrição (4), Odontologia (2), Pedagogia (71), Psicologia (6), Recursos Humanos (3), Relações Institucionais (1), Secretariado (4) e Veterinária (2).
Em Barra Mansa, são 24 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (11), Comunicação (1), Contabilidade (3), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Meio Ambiente (1), Pedagogia (2), Química (1), Recursos Humanos (1) e Transportes (1).
Em Resende, são 10 vagas distribuídas entre as áreas de Comunicação (1), Construção Civil (4) e Pedagogia (5).
Em Campos, são 12 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (5), Direito (2), Informática (2), Marketing (2) e Pedagogia (1).
Em Macaé, são 24 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (12), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (2), Informática (1), Pedagogia (6) e Psicologia (1).
Em Niterói, são 41 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (10), Construção Civil (7), Contabilidade (5), Direito (3), Enfermagem (2), Gastronomia (1), Letras (3), Marketing (2), Nutrição (3), Pedagogia (2), Psicologia (1) e Química (1).
Em Nova Friburgo, são 12 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (6), Comunicação (1), Contabilidade (2), Elétrica-Eletrônica (1) e Pedagogia (2).
Em Nova Iguaçu, são 12 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (6), Direito (2), Farmácia (1), Informática (1) e Marketing (2).
Em Duque de Caxias, são 10 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Design (1), Engenharia de Produção (1), Pedagogia (1) e Produção Mecânica (1).
Em Petrópolis, são 62 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Pedagogia (55), Psicologia (1) e Turismo e Hotelaria (1).
Em Três Rios, são 5 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (4) e Informática (1).
Em Teresópolis, são 13 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (1) e Pedagogia (11).
Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 837 vagas.
No Rio de Janeiro, são 566 vagas distribuídas entre Aprendiz (248), Ensino Médio (231), Técnico em Administração (19), Técnico em Construção Civil (4), Técnico em Elétrica-Eletrônica (13), Técnico em Indústria (1), Técnico em Marketing (3), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (10) e Técnico em Segurança (2).
Em Barra Mansa, são 32 vagas distribuídas entre Aprendiz (20) e Ensino Médio (12).
Em Resende, são 5 vagas distribuídas entre Aprendiz (0), Ensino Médio (4) e Técnico em Administração (1).
Em Campos, são 42 vagas distribuídas entre Aprendiz (8), Ensino Médio (30), Técnico em Administração (3) e Técnico em Segurança (1).
Em Macaé, são 45 vagas distribuídas entre Aprendiz (36) e Ensino Médio (9).
Em Niterói, são 97 vagas distribuídas entre Aprendiz (57), Ensino Médio (39) e Técnico em Construção Civil (1).
Em Nova Friburgo, são 13 vagas distribuídas entre Aprendiz (6), Ensino Médio (6) e Técnico em Saúde (1).
Em Nova Iguaçu, são 40 vagas distribuídas entre Aprendiz (17), Ensino Médio (20), Técnico em Administração (1), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1) e Técnico em Informática (1).
Em Duque de Caxias, são 11 vagas distribuídas entre Aprendiz (8), Ensino Médio (2) e Técnico em Administração (1).
Em Petrópolis, são 17 vagas distribuídas entre Aprendiz (12) e Ensino Médio (5).
Em Três Rios, são 5 vagas distribuídas entre Aprendiz (3) e Ensino Médio (2).
Em Teresópolis, são 3 vagas distribuídas entre Aprendiz (2) e Ensino Médio (1).
As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (37), ciências contábeis (4) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 25 vagas.
Há chances para estágio no Ensino Médio, são 7 no total e também 25 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 32 vagas. Sendo técnico em administração (8) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.
As vagas para contratação CLT somam 15 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (12) e superior (2).
Também estão disponíveis oportunidades de estágio nas áreas de contabilidade, consultor de vendas, cumim, auxiliar de confeitaria, gelateiro, chapeiro, estagiário de administração e estoquista.
As vagas contemplam os bairros de Copacabana, Ipanema, Tijuca, Jardim Botânico, Gardênia Azul, Botafogo, Barra da Tijuca, Madureira, Gávea, Recreio e Olaria, além de pontos como a Zona Sul, a Cadeg, os aeroportos Santos Dumont (SDU) e do Galeão, além dos shoppings Downtown e Casa Shopping, na Barra da Tijuca, e Leblon e Rio Sul.