Oportunidades incluem vagas em administração, varejo e serviços - Divulgação/ SMTE

Oportunidades incluem vagas em administração, varejo e serviçosDivulgação/ SMTE

Publicado 13/07/2026 19:09

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 6.655 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.



Confira:



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece nesta semana 1.741 vagas. As chances estão distribuídas por diferentes regiões da cidade e atendem a candidatos com variados perfis profissionais e níveis de escolaridade. Desse total, 18 vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

Entre as funções que não exigem experiência anterior, o destaque fica por conta das 800 vagas para agente de saneamento e outras 700 para operador de teleatendimento receptivo. Também há oportunidades para operador de tráfego (80), auxiliar de serviços gerais (10).

Para quem já tem experiência profissional, estão abertas 100 vagas para atendente de loja. A lista inclui ainda seis oportunidades para copeira de hospital, 10 para auxiliar de açougue e vagas em outras áreas.

As empresas parceiras da SMTE também oferecem vagas voltadas a pessoas com deficiência. Há três oportunidades para almoxarife, três para operador de produção, três para auxiliar de processos metalúrgicos, três para mecânico e três para eletricista. Também estão abertas duas vagas para assistente administrativo I, uma para analista de projetos II, uma para técnico de operações, além de outras funções.

Quem deseja cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE pode fazer a inscrição pelo link ou pelo formulário . Quem não tem acesso à internet pode procurar uma das Centrais do Trabalhador.

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (Setrab) está com 2.922 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.



Na Região Metropolitana, os salários variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242). As maiores remunerações são oferecidas para funções como açougueiro, ajudante de padeiro, atendente de farmácia, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, babá, bombeiro hidráulico, cozinheira, eletricista, estoquista, farmacêutico, mecânico de autos, motorista, operador de caixa, operador de estacionamento, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, repositor de mercadorias e taifeiro. Há ainda 146 cargos exclusivos para pessoas com deficiência (PcD), com remunerações que variam entre um e dois salários mínimos.



Na Serra, as 245 oportunidades disponíveis estão no município de Teresópolis. A média salarial varia de um a três salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 4.863), para funções como soldador (10), açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, analista de estoque, analista de negócios, atendente de buffet, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e auxiliar técnico eletrônico.



Já no Médio Paraíba, foram captadas 59 oportunidades em municípios como Valença, Volta Redonda e Vassouras. As vagas contemplam pessoas com ou sem experiência de trabalho e incluem funções como agente funerário, alinhador veicular, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, auxiliar de mecânico de autos, costureira e eletricista de instalação de automotores. A remuneração oferecida é de até dois salários mínimos.





CIEE Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser consultados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

A CIEE tem 1.691 oportunidades de estágio, aprendizagem e capacitação profissional, nesta semana, em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 844 vagas destinadas ao ensino superior. Os interessados devem acessar o site do CIEE para realizar o cadastro e consultar as oportunidades disponíveis.



No Rio de Janeiro, são 777 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (208), Arquitetura e Urbanismo (20), Arquivologia (6), Audiovisual - Graduação (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (11), Construção Civil (33), Contabilidade (49), Design (3), Direito (123), Elétrica-Eletrônica (5), Enfermagem (7), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Alimentos (1), Engenharia de Produção (8), Esportes (3), Farmácia (6), Fisioterapia (3), Gastronomia (2), Informática (19), Marketing (15), Meio Ambiente (4), Nutrição (4), Odontologia (2), Pedagogia (71), Psicologia (6), Recursos Humanos (3), Relações Institucionais (1), Secretariado (4) e Veterinária (2).



Em Barra Mansa, são 24 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (11), Comunicação (1), Contabilidade (3), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Meio Ambiente (1), Pedagogia (2), Química (1), Recursos Humanos (1) e Transportes (1).



Em Resende, são 10 vagas distribuídas entre as áreas de Comunicação (1), Construção Civil (4) e Pedagogia (5).



Em Campos, são 12 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (5), Direito (2), Informática (2), Marketing (2) e Pedagogia (1).



Em Macaé, são 24 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (12), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (2), Informática (1), Pedagogia (6) e Psicologia (1).



Em Niterói, são 41 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (10), Construção Civil (7), Contabilidade (5), Direito (3), Enfermagem (2), Gastronomia (1), Letras (3), Marketing (2), Nutrição (3), Pedagogia (2), Psicologia (1) e Química (1).



Em Nova Friburgo, são 12 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (6), Comunicação (1), Contabilidade (2), Elétrica-Eletrônica (1) e Pedagogia (2).



Em Nova Iguaçu, são 12 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (6), Direito (2), Farmácia (1), Informática (1) e Marketing (2).



Em Duque de Caxias, são 10 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Design (1), Engenharia de Produção (1), Pedagogia (1) e Produção Mecânica (1).



Em Petrópolis, são 62 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Pedagogia (55), Psicologia (1) e Turismo e Hotelaria (1).



Em Três Rios, são 5 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (4) e Informática (1).



Em Teresópolis, são 13 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (1) e Pedagogia (11).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 837 vagas.



No Rio de Janeiro, são 566 vagas distribuídas entre Aprendiz (248), Ensino Médio (231), Técnico em Administração (19), Técnico em Construção Civil (4), Técnico em Elétrica-Eletrônica (13), Técnico em Indústria (1), Técnico em Marketing (3), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (10) e Técnico em Segurança (2).



Em Barra Mansa, são 32 vagas distribuídas entre Aprendiz (20) e Ensino Médio (12).



Em Resende, são 5 vagas distribuídas entre Aprendiz (0), Ensino Médio (4) e Técnico em Administração (1).



Em Campos, são 42 vagas distribuídas entre Aprendiz (8), Ensino Médio (30), Técnico em Administração (3) e Técnico em Segurança (1).



Em Macaé, são 45 vagas distribuídas entre Aprendiz (36) e Ensino Médio (9).



Em Niterói, são 97 vagas distribuídas entre Aprendiz (57), Ensino Médio (39) e Técnico em Construção Civil (1).



Em Nova Friburgo, são 13 vagas distribuídas entre Aprendiz (6), Ensino Médio (6) e Técnico em Saúde (1).



Em Nova Iguaçu, são 40 vagas distribuídas entre Aprendiz (17), Ensino Médio (20), Técnico em Administração (1), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1) e Técnico em Informática (1).



Em Duque de Caxias, são 11 vagas distribuídas entre Aprendiz (8), Ensino Médio (2) e Técnico em Administração (1).



Em Petrópolis, são 17 vagas distribuídas entre Aprendiz (12) e Ensino Médio (5).



Em Três Rios, são 5 vagas distribuídas entre Aprendiz (3) e Ensino Médio (2).



Em Teresópolis, são 3 vagas distribuídas entre Aprendiz (2) e Ensino Médio (1).

Mudes

A Fundação Mudes oferece 168 oportunidades de emprego nesta semana. Destas, 103 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (37), ciências contábeis (4) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 25 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 7 no total e também 25 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 32 vagas. Sendo técnico em administração (8) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 15 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (12) e superior (2).

Para se candidatar, basta acessar o site

Grupo Trigo

O Grupo Trigo está com 74 vagas de trabalho, estágio e jovem-aprendiz disponíveis no Estado, sendo 55 delas na capital e 19 em Volta Redonda. Todas elas contam com plano de saúde e odontológico, vale transporte ou vale combustível, auxílio farmácia, vale alimentação e/ou alimentação no local, convênio academia, auxílio creche, seguro de vida, além de iniciativas que promovem o bem-estar.

Distribuição das vagas:

Grupo Trigo (escritório) – Rio de Janeiro: Consultor de Negócios Spoleto SP (1), Jovem Aprendiz de Atração e Seleção (1), Coordenador Sênior de Marketing Spoleto (1), Estágio em Compras (1), Primeiro Atendimento - SDR Expansão de Franquias (1), Estagiário de Inteligência de Operações e Novos Negócios (1), Jovem Aprendiz Gestão Estratégica e Ciclo de Gente (1), Jovem Aprendiz Suporte à Treinamentos (1), Estágio Trade Marketing Spoleto (1), Assistente de Marketing Koni (1), Estagiário de M&A (1), Analista Sênior de FP&A (1), Consultor de Negócios Gendai (1), Jovem Aprendiz de Suporte Delivery (1) e Subgerente ASA (1).

Gurumê (escritório) - Rio de Janeiro: Estágio em qualidade (1), Restaurateur trainee (1) e Auxiliar administrativo (1). Vagas para PCD (2).

Jovem Aprendiz (7), Cumim (4), cozinheiro (2), Encarregado de Produção (1), Sushiman (7), Ajudante de Sushiman (3), Auxiliar de Serviços Gerais (6), Operador de Delivery (1) e Auxiliar de Estoque (1).



Unidades Zona Sul: Operador de Loja (2), unidades Leblon e Botafogo. Estagiário de Atendimento, em Ipanema (1)

Fábrica – Volta Redonda: Jovem Aprendiz (1), Analista de Qualidade (1), Auxiliar de Escritório (PCD) (1), Analista de Pesquisa e Desenvolvimento (1), Auxiliar de Serviços Gerais (5) e Operador de Produção (10).

Os currículos destinados às vagas da Fábrica, em Volta Redonda, devem ser enviados para o WhatsApp: (24) 98110-6739.

Para se inscrever nas demais vagas é necessário acessar o link

Acerta Consultoria

A Acerta Consultoria abriu 59 vagas de trabalho no Rio de Janeiro para funções de coordenador, chapeiro, garçom bilíngue, costureira pilotista, auxiliar de cozinha, técnica de enfermagem, analista financeiro, gerente de loja, vendedora e sushiman.



Também estão disponíveis oportunidades de estágio nas áreas de contabilidade, consultor de vendas, cumim, auxiliar de confeitaria, gelateiro, chapeiro, estagiário de administração e estoquista.



As vagas contemplam os bairros de Copacabana, Ipanema, Tijuca, Jardim Botânico, Gardênia Azul, Botafogo, Barra da Tijuca, Madureira, Gávea, Recreio e Olaria, além de pontos como a Zona Sul, a Cadeg, os aeroportos Santos Dumont (SDU) e do Galeão, além dos shoppings Downtown e Casa Shopping, na Barra da Tijuca, e Leblon e Rio Sul.



Interessados devem se inscrever pelo link

Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna