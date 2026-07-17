Participantes podem ser estudantes de graduação ou pessoas que não estejam cursando uma faculdadeReprodução / Google Street View
Ao todo, 1.640 vagas estão disponíveis, lembrando que cada curso tem um limite de 40 participantes em sala de aula e de 20, para aulas em laboratório. A FPM RIO sempre oferece nos períodos de férias esses cursos com o objetivo de aumentar o conhecimento da população interessada, e automaticamente qualificar profissionalmente aqueles que querem uma colocação melhor no mercado de trabalho.
As aulas acontecerão nos turnos da manhã, tarde e noite e ao final de cada um deles o participante pode solicitar o certificado, que também é emitido gratuitamente. Vale destacar que os cursos valem como hora complementar. A Faculdade Mackenzie Rio fica na Rua Marquês de Olinda, 70 - Botafogo.
Para garantir a vaga, os interessados devem se inscrever clicando aqui (https://web3.mackenzie.br/evento/web/jornadas-academicas-2026-2).
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