Participantes podem ser estudantes de graduação ou pessoas que não estejam cursando uma faculdade - Reprodução / Google Street View

Participantes podem ser estudantes de graduação ou pessoas que não estejam cursando uma faculdadeReprodução / Google Street View

Publicado 17/07/2026 12:05

A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio (FPM RIO) realiza entre os dias 27 a 31 de julho as Jornadas Acadêmicas do segundo semestre de 2026. Durante cinco dias, 33 cursos, dois minicursos e mais quatro oficinas práticas serão oferecidas gratuitamente.





Ao todo, 1.640 vagas estão disponíveis, lembrando que cada curso tem um limite de 40 participantes em sala de aula e de 20, para aulas em laboratório. A FPM RIO sempre oferece nos períodos de férias esses cursos com o objetivo de aumentar o conhecimento da população interessada, e automaticamente qualificar profissionalmente aqueles que querem uma colocação melhor no mercado de trabalho.



As aulas acontecerão nos turnos da manhã, tarde e noite e ao final de cada um deles o participante pode solicitar o certificado, que também é emitido gratuitamente. Vale destacar que os cursos valem como hora complementar. A Faculdade Mackenzie Rio fica na Rua Marquês de Olinda, 70 - Botafogo.



Para garantir a vaga, os interessados devem se inscrever clicando aqui ( As aulas são destinadas às pessoas que desejam conhecer novas áreas ou até mesmo ampliar e aprofundar seus conhecimentos em Direito, Relações Internacionais, Administração, Psicologia, Economia, Contabilidade e Ciência de Dados. Os participantes podem ser estudantes de graduação ou pessoas que não estejam cursando uma faculdade.Ao todo, 1.640 vagas estão disponíveis, lembrando que cada curso tem um limite de 40 participantes em sala de aula e de 20, para aulas em laboratório. A FPM RIO sempre oferece nos períodos de férias esses cursos com o objetivo de aumentar o conhecimento da população interessada, e automaticamente qualificar profissionalmente aqueles que querem uma colocação melhor no mercado de trabalho.As aulas acontecerão nos turnos da manhã, tarde e noite e ao final de cada um deles o participante pode solicitar o certificado, que também é emitido gratuitamente. Vale destacar que os cursos valem como hora complementar. A Faculdade Mackenzie Rio fica na Rua Marquês de Olinda, 70 - Botafogo.Para garantir a vaga, os interessados devem se inscrever clicando aqui ( https://web3.mackenzie.br/evento/web/jornadas-academicas-2026-2 ).



