Programa foca na capacitação para o mercado de arte, cultura e economia criativa - Divulgação

Programa foca na capacitação para o mercado de arte, cultura e economia criativaDivulgação

Publicado 18/07/2026 05:00

Rio - O Museu de Arte do Rio (MAR) e a Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio) abriram vagas para o projeto Percursos Formativos 2026. Jovens de 16 a 21 anos poderão se inscrever até o dia 31 para concorrer a dez bolsas de estudo no valor mensal de R$ 750.

Com foco na capacitação para o mercado de arte, cultura e economia criativa, a formação tem duração de quatro meses e é voltada para alunos da rede pública do Rio (turnos da manhã ou da noite) ou para quem concluiu o ensino médio em escolas públicas nos últimos dois anos. Nesta edição, três das 10 vagas são reservadas para moradores das regiões Central e Portuária da cidade.

Para se inscrever, acesse o link

Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna