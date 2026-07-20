A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece nesta semana 1.046 vagas de emprego - Divulgação/ Prefeitura do Rio

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece nesta semana 1.046 vagas de empregoDivulgação/ Prefeitura do Rio

Publicado 20/07/2026 18:22





Confira: Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 6.121 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece nesta semana 1.046 vagas. As chances estão distribuídas por diferentes regiões da cidade e atendem candidatos com variados perfis profissionais e níveis de escolaridade. Desse total, 33 vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs) e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entre as funções que não exigem experiência anterior, o destaque fica por conta das 700 vagas para operador de teleatendimento receptivo. Também há oportunidades para atendente de loja (100), operador de tráfego (80) e auxiliar de serviços gerais (10).

As oportunidades destinadas às pessoas com deficiência incluem vagas para almoxarife, operador de produção, auxiliar de processos metalúrgicos, mecânico, eletricista, assistente administrativo I, analista de transporte, técnico de operações, auxiliar de manutenção, entre outras ocupações.

Quem deseja cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE pode fazer a inscrição pelo link ou pelo formulário . Quem não tem acesso à internet pode procurar uma das Centrais do Trabalhador.

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (Setrab) está com 2.772 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Centro Sul e Médio Paraíba.

Na Região Metropolitana, os salários variam de um a dois mínimos (R$ 3.242) para a função de chefe de limpeza, na Barra da Tijuca. Também há oportunidades para motorista de ônibus rodoviário, operador de telemarketing receptivo, operador de telemarketing ativo e receptivo, ajudante de carga e descarga, açougueiro, babá, atendente de farmácia, fiscal de prevenção de perdas, mecânico de motor a diesel e operador de vendas.

Para pessoas com deficiência (PcD), são 149 vagas para cargos como operador de caixa, fiscal de loja, estoquista, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, repositor, atendente de lojas e atendente de padaria.

Na Região Serrana, as 152 oportunidades disponíveis estão concentradas, em sua maioria, no município de Teresópolis. A remuneração varia de um a dois salários mínimos para funções como fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, promotor de vendas, repositor em supermercados e vendedor interno. Os maiores salários são para os cargos de gerente de recursos humanos, que chega a quatro mínimos (R$ 6.484), e de soldador, que alcança R$ 4.863.

Já no Médio Paraíba, foram captadas 17 oportunidades para funções como assistente de planejamento de manutenção, alinhador veicular, atendente de farmácia, auxiliar de linha de produção, eletricista de instalações, operador de empilhadeira, motorista de caminhão, perfumista, subgerente de loja e vendedor interno.

No Centro Sul, há duas vagas para empregada doméstica na cidade de Engenheiro Paulo de Frontin.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser consultados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

CIEE

O CIEE tem 1.771 oportunidades de estágio, aprendizagem e capacitação profissional, nesta semana, em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 885 vagas destinadas ao ensino superior. Os interessados devem acessar o site do CIEE para realizar o cadastro e consultar as oportunidades disponíveis.



No Rio de Janeiro, são 614 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (199), Arquitetura e Urbanismo (19), Arquivologia (1), Biblioteconomia (5), Comércio Exterior (1), Comunicação (11), Construção Civil (33), Contabilidade (48), Design (13), Direito (117), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (6), Enfermagem (7), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Alimentos (1), Engenharia de Produção (7), Esportes (6), Farmácia (35), Fisioterapia (2), Informática (20), Marketing (13), Meio Ambiente (5), Nutrição (3), Odontologia (2), Pedagogia (64), Psicologia (6), Recursos Humanos (1), Relações Institucionais (1), Secretariado (4), Turismo e Hotelaria (2) e Veterinária (1).



Em Barra Mansa, são 22 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (9), Comunicação (1), Contabilidade (3), Farmácia (1), Meio Ambiente (1), Odontologia (2), Pedagogia (2), Química (1), Recursos Humanos (1) e Transportes (1).



Em Resende, são 11 vagas distribuídas entre as áreas de Comunicação (1), Construção Civil (4), Informática (1) e Pedagogia (5).



Em Campos, são 17 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (11), Direito (2), Informática (2), Nutrição (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé, são 28 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (14), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (2), Fisioterapia (1) e Pedagogia (9).



Em Niterói, são 44 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (11), Comunicação (1), Construção Civil (7), Contabilidade (4), Design (2), Direito (2), Gastronomia (4), Letras (4), Marketing (1), Nutrição (3), Pedagogia (3), Psicologia (1) e Química (1).



Em Nova Friburgo, são 14 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (7), Comunicação (1), Contabilidade (3), Elétrica-Eletrônica (1), Pedagogia (1) e Recursos Humanos (1).



Em Nova Iguaçu, são 16 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (6), Direito (2), Farmácia (1), Informática (1), Marketing (2), Pedagogia (3) e Transportes (1).



Em Duque de Caxias, são 8 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Engenharia de Produção (1), Pedagogia (1) e Produção Mecânica (1).



Em Petrópolis, são 73 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (5), Comunicação (1), Pedagogia (59), Psicologia (5), Recursos Humanos (1) e Turismo e Hotelaria (2).



Em Três Rios, são 3 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1) e Informática (2).



Em Teresópolis, são 13 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (1) e Pedagogia (11).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 886 vagas:



No Rio de Janeiro, são 564 vagas distribuídas entre Aprendiz (280), Ensino Médio (228), Técnico em Administração (11), Técnico em Construção Civil (4), Técnico em Elétrica-Eletrônica (13), Técnico em Indústria (1), Técnico em Marketing (1), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Química (1) e Técnico em Saúde (16).



Em Barra Mansa, são 30 vagas distribuídas entre Aprendiz (17) e Ensino Médio (13).



Em Resende, são 9 vagas distribuídas entre Aprendiz (4), Ensino Médio (4) e Técnico em Administração (1).



Em Campos, são 44 vagas distribuídas entre Aprendiz (14), Ensino Médio (26), Técnico em Administração (3) e Técnico em Segurança (1).



Em Macaé, são 54 vagas distribuídas entre Aprendiz (39), Ensino Médio (12) e Técnico em Mecânica (3).



Em Niterói, são 82 vagas distribuídas entre Aprendiz (45), Ensino Médio (36) e Técnico em Construção Civil (1).



Em Nova Friburgo, são 12 vagas distribuídas entre Aprendiz (5) e Ensino Médio (7).



Em Nova Iguaçu, são 47 vagas distribuídas entre Aprendiz (23), Ensino Médio (20), Técnico em Administração (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1) e Técnico em Saúde (1).



Em Duque de Caxias, são 30 vagas distribuídas entre Aprendiz (20), Ensino Médio (9) e Técnico em Administração (1).



Em Petrópolis, são 11 vagas distribuídas entre Aprendiz (10) e Ensino Médio (1).



Em Três Rios, são 5 vagas distribuídas entre Aprendiz (4) e Ensino Médio (1).



Em Teresópolis, são 3 vagas distribuídas entre Aprendiz (2) e Ensino Médio (1).

Mudes

A Fundação Mudes oferece 184 oportunidades de emprego e capacitação nesta semana. Destas, 113 vagas são de estágio nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (41), ciências contábeis (7) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária e sistemas de informação. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 36 vagas.



Há chances para estágio no ensino médio, que somam 8 no total, além de 22 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Para cursos técnicos, a oferta é de 33 vagas, sendo técnico em administração (7), além de oportunidades para técnico em eletrônica, técnico em edificações, técnico em contabilidade e técnico em mecânica, entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades, distribuídas para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (11) e superior (1).

Para se candidatar, basta acessar o site

Localiza

A empresa de aluguel de veículos Localiza abriu 25 vagas de trabalho na cidade do Rio de Janeiro. As oportunidades abrangem áreas como atendimento ao cliente, operações, administrativo e vendas.



Os cargos disponíveis são: consultor de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de operações, lavador de carros e supervisor, entre outras posições. Além disso, há espaço para quem está começando a trajetória profissional, com posições para jovens aprendizes.



Contratados terão direito a benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche e participação nos lucros, que variam conforme a região e o cargo.

Para se inscrever, acesse o link

Bradesco

O Bradesco abriu 21 vagas para atuação no segmento de alto padrão da companhia na cidade do Rio de Janeiro (RJ). As posições são 100% presenciais e contam com postos de Gerente de Relacionamento e Gerente de Negócios e Operações (GNO).

As oportunidades contam com os seguintes benefícios: remuneração variável, convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição, 13ª cesta alimentação, TotalPass, vale-transporte (adesão opcional), previdência privada com participação financeira da organização (adesão opcional), entre outros.

Os contratados participarão de um programa de desenvolvimento promovido pela Universidade Corporativa do Bradesco. A formação inclui 15 dias de treinamento presencial em São Paulo (SP), com despesas de deslocamento e hospedagem custeadas pelo banco.

Inscrições podem ser feitas pelo link

Werner Coiffeur





As vagas disponíveis são para os cargos de coloração (14), nail designer (11), corte/cabeleireiro (10), manicure (9), estética (7), recepcionista (3) e depilação (2).



Interessados podem se inscrever pelo O salão de beleza Werner Coiffeur abriu 56 vagas de emprego para as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. As oportunidades contemplam diferentes especialidades da área da beleza e também atendimento ao cliente.As vagas disponíveis são para os cargos de coloração (14), nail designer (11), corte/cabeleireiro (10), manicure (9), estética (7), recepcionista (3) e depilação (2).Interessados podem se inscrever pelo site

Extra Mercado

A rede Extra Mercado abriu 30 vagas de emprego na loja de Macaé. Para participar do processo seletivo, o candidato deve comparecer a unidade localizada na Rua Silva Jardim, 505, no Centro de Macaé, nesta quarta-feira (22) com atendimento em dois horários: às 9h e às 13h.



As oportunidades são para os cargos de operador de caixa, repositor, açougueiro e padeiro. Não é necessário ter experiência para participar do processo seletivo para os cargos de entrada.



Os profissionais contratados contarão com benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, seguro de vida, convênio com academias, extensão de licença maternidade e paternidade, cooperativa de crédito, previdência privada, entre outros.

Catho

A Catho, plataforma gratuita de empregos, reúne mais de 216 vagas para desenvolvedores de software, com possibilidade de atuação presencial ou remota, de acordo com cada empresa.

As oportunidades incluem oportunidades para desenvolvedor de software pleno, engenheiro de software sênior, programador de software - automação industrial, programador visual basic e outras áreas relacionadas ao desenvolvimento de sistemas.



Os interessados podem encontrar pacotes de benefícios com assistência médica e odontológica, vale refeição, vale transporte e participação nos lucros, que variam de acordo com a região e o cargo.

As inscrições podem ser feitas pelo site ou do aplicativo gratuito da Catho.

Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna