Vagas contam com diversos beníficios além de plano de carreira interno - Reprodução

Vagas contam com diversos beníficios além de plano de carreira interno Reprodução

Publicado 19/07/2026 05:00

Rio - O Bradesco abriu 21 vagas para atuação no segmento de alto padrão da companhia na cidade do Rio de Janeiro (RJ). As posições são 100% presenciais e contam com postos de Gerente de Relacionamento e Gerente de Negócios e Operações (GNO).

As oportunidades contam com os seguintes benefícios: remuneração variável, convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição, 13ª cesta alimentação, TotalPass, vale-transporte (adesão opcional), previdência privada com participação financeira da organização (adesão opcional), entre outros.

Os contratados participarão de um programa de desenvolvimento promovido pela Universidade Corporativa do Bradesco. A formação inclui 15 dias de treinamento presencial em São Paulo (SP), com despesas de deslocamento e hospedagem custeadas pelo banco.

Inscrições podem ser feitas pelo link

Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna