Promovido pela Veiga de Almeida, evento acontecerá das 10h30 às 17h30 - Divugalção

Promovido pela Veiga de Almeida, evento acontecerá das 10h30 às 17h30Divugalção

Publicado 21/07/2026 18:56

Rio - A Universidade Veiga de Almeida (UVA) realiza na próxima quarta-feira (29) um evento gratuito sobre as transformações do mercado de trabalho. A 3ª edição do Mix Profissional ocorre das 10h30 às 17h30, na unidade do NorteShopping, Avenida Dom Hélder Câmara, 5.200, Cachambi.

O encontro propõe reflexões sobre os desafios impostos pelas mudanças tecnológicas, novas formas de comunicação e transformações nas relações de trabalho.

Para se inscrever, acesse o link

Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna