Interessados devem comparecer na unidade do Extra Mercado na Rua Silva Jardim, nº 505, no Centro de MacaéReprodução / Google Street View
Rede de supermercados abre 30 vagas de emprego em Macaé
Ação ocorrerá nesta quarta-feira, dia 22 de julho, com atendimento em dois horários: às 9h e às 13h
Universidade promove evento gratuito sobre mercado de trabalho
Inscrições podem ser feitas pela internet
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