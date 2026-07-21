Interessados devem comparecer na unidade do Extra Mercado na Rua Silva Jardim, nº 505, no Centro de Macaé - Reprodução / Google Street View

Interessados devem comparecer na unidade do Extra Mercado na Rua Silva Jardim, nº 505, no Centro de MacaéReprodução / Google Street View

Publicado 21/07/2026 09:37

A rede Extra Mercado realizará um mutirão presencial oferecendo 30 vagas de emprego na loja de Macaé. A ação ocorrerá nesta quarta-feira, dia 22 de julho, com atendimento em dois horários: às 9h e às 13h.

As oportunidades são para os cargos de operador de caixa, repositor, açougueiro e padeiro. Não é necessário ter experiência para participar do processo seletivo para os cargos de entrada. Os interessados devem comparecer na unidade do Extra Mercado localizada na Rua Silva Jardim, nº 505, no Centro de Macaé.

Os profissionais contratados contarão com benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, seguro de vida, convênio com academias, extensão de licença maternidade e paternidade, cooperativa de crédito, previdência privada, entre outros.