Equipes estarão nos bairros do Recreio, de Manguinhos, da Taquara, de Inhoaiba e de Santa Cruz - Divulgação/Prefeitura do Rio

Equipes estarão nos bairros do Recreio, de Manguinhos, da Taquara, de Inhoaiba e de Santa CruzDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 25/07/2026 10:38

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), dará sequência, na próxima semana, às ações itinerantes do Trabalha Rio. Entre os dias 27 de julho e 1º de agosto, equipes da secretaria estarão no Recreio, Manguinhos, Taquara, Inhoaiba e Santa Cruz.

A programação abre na segunda-feira (27), das 10h às 14h, na Cozinha Comunitária Carioca Beira Rio, na Rua da Servidão, 311, G7, lote 84, no Recreio. Na terça-feira (28), das 9h às 14h, o atendimento acontece no Varandão do Chopp, na Travessa Kindia, 58, em Manguinhos.

Já na sexta-feira (31), das 10h às 14h, a equipe estará na Comunidade Vila Santa Clara, na Estrada do Guerenguê, 113, em Taquara. No sábado (01), a programação se divide em dois pontos: das 9h às 12h, na Igreja Metodista, na Praça João Wesley, 7, em Inhoaiba; e das 10h às 14h, na Cozinha Comunitária Carioca Maria Canedo, na Estrada Vitor Dumas, 1.788, em Santa Cruz.