A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), dará sequência, na próxima semana, às ações itinerantes do Trabalha Rio. Entre os dias 27 de julho e 1º de agosto, equipes da secretaria estarão no Recreio, Manguinhos, Taquara, Inhoaiba e Santa Cruz.
A programação abre na segunda-feira (27), das 10h às 14h, na Cozinha Comunitária Carioca Beira Rio, na Rua da Servidão, 311, G7, lote 84, no Recreio. Na terça-feira (28), das 9h às 14h, o atendimento acontece no Varandão do Chopp, na Travessa Kindia, 58, em Manguinhos.
Já na sexta-feira (31), das 10h às 14h, a equipe estará na Comunidade Vila Santa Clara, na Estrada do Guerenguê, 113, em Taquara. No sábado (01), a programação se divide em dois pontos: das 9h às 12h, na Igreja Metodista, na Praça João Wesley, 7, em Inhoaiba; e das 10h às 14h, na Cozinha Comunitária Carioca Maria Canedo, na Estrada Vitor Dumas, 1.788, em Santa Cruz.
"O Trabalha Rio leva esperança com as ofertas de empregos oferecidas através do Oportunidades Cariocas. Sabendo das dificuldades enfrentadas por aqueles trabalhadores que mais precisam de uma chance, vamos ao encontro dessas pessoas no bairro onde moram, perto das suas casas. Cada currículo que a gente recebe contém um sonho e a nossa missão é abrir caminho para que ele tenha um final feliz", afirma o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.
Para participar, é necessário levar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo. Quem não puder ir a um dos pontos itinerantes também pode se cadastrar diretamente pela plataforma Oportunidades Cariocas (https://pref.rio/servicos/trabalho).
O atendimento presencial continua disponível nas unidades fixas da Central do Trabalhador:
Centro (CIAD), Cidade Nova, Campo Grande, Engenho Novo, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Santa Cruz e Tijuca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os endereços das unidades estão disponíveis em https://trabalho.prefeitura.rio/.
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