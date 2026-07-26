Podem se inscrever brasileiros maiores de 18 anos com ensino médio completo comprovado por certificado ou diploma - Arquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil

Podem se inscrever brasileiros maiores de 18 anos com ensino médio completo comprovado por certificado ou diplomaArquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 26/07/2026 14:16 | Atualizado 26/07/2026 14:26

Rio - O Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), abriu mil vagas para o curso nacional de escrita criativa. A formação é voltada a pessoas maiores de 18 anos, residentes no Brasil e com ensino médio completo. As inscrições são gratuitas e terminam na terça-feira (28) pelo link . Para participar, é preciso ter um dispositivo com acesso à internet.

Com formação on-line, a iniciativa oferece ainda 100 bolsas no valor mensal de R$ 2 mil durante três meses para desenvolvimento de obras autorais ao longo do curso. O benefício será concedido aos estudantes que apresentarem os melhores desempenhos.

As aulas serão ministradas por professores e escritores reconhecidos e divididas em trilhas formativas de escrita literária, como crônica, conto, dramaturgia, literatura infantil, literatura juvenil, narrativa longa e poesia.



* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral