Podem se inscrever brasileiros maiores de 18 anos com ensino médio completo comprovado por certificado ou diplomaArquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil
* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral
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Podem se inscrever brasileiros maiores de 18 anos com ensino médio completo comprovado por certificado ou diplomaArquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil
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