Para o atendimento no Sine, é preciso identidade, CPF, carteira de trabalho e número do PIS/Pasep - Roberto Moreyra / SMTE / Divulgação

Para o atendimento no Sine, é preciso identidade, CPF, carteira de trabalho e número do PIS/PasepRoberto Moreyra / SMTE / Divulgação

Publicado 27/07/2026 17:56

vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 6.361vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece nesta semana 774 vagas. As chances estão distribuídas por diferentes regiões da cidade e se destinam a candidatos com variados perfis profissionais e níveis de escolaridade. Desse total, 22 vagas são para pessoas com deficiência (PCDs).



Entre as funções que não exigem experiência anterior, o destaque fica por conta das 700 vagas para operador de teleatendimento receptivo. Também há oportunidades para auxiliar de serviços gerais (10), operador de loja — repositor de perecíveis (10) e auxiliar de cozinha (7).



As oportunidades destinadas às pessoas com deficiência incluem vagas para almoxarife, operador de produção, auxiliar de processos metalúrgicos, mecânico, auxiliar de manutenção, operador de equipamento, eletricista e auxiliar de manutenção mecânica.

Quem deseja cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE pode fazer a inscrição pelo link ou pelo formulário . Quem não tem acesso à internet pode procurar uma das Centrais do Trabalhador.

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (Setrab) está com 952 oportunidades de trabalho formal pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) com carteira assinada nas regiões Metropolitana, Centro-Sul, Serrana e Médio Paraíba.

Na Região Metropolitana, os salários chegam a R$ 3.242 para funções como motorista de caminhão, gerente de supermercado e auxiliar de logística, no Recreio dos Bandeirantes, em Campo Grande e em Seropédica. Para pessoas com deficiência (PcD), há 82 vagas disponíveis, com remunerações no mesmo teto.

Na Região Serrana, as 142 ofertas concentram-se em Teresópolis, para cargos como copeiro, confeiteiro e soldador.



No Médio Paraíba, são oferecidas oito vagas divididas entre Valença e Volta Redonda, com média salarial de dois salários mínimos.

O Centro-Sul dispõe de duas vagas para auxiliar de cozinha e empregado doméstico em Engenheiro Paulo de Frontin, com remunerações de até R$ 3.242.

Para o atendimento no Sine, é necessário ir a uma unidade munido de documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e número do PIS/Pasep. O endereço das postos está disponível no link

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser consultados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

CIEE





No Rio de Janeiro, são 697 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (220), Arquitetura e Urbanismo (22), Audiovisual - Graduação (1), Biblioteconomia (4), Comércio Exterior (1), Comunicação (16), Construção Civil (35), Contabilidade (52), Design (11), Direito (129), Economia (1), Elétrica-Eletrônica (6), Enfermagem (8), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Alimentos (1), Engenharia de Produção (7), Esportes (8), Farmácia (33), Fisioterapia (3), Gastronomia (3), Informática (22), Marketing (16), Meio Ambiente (5), Nutrição (4), Odontologia (2), Pedagogia (68), Psicologia (7), Química (1), Recursos Humanos (3), Relações Institucionais (1), Secretariado (3), Serviço Social (1), Turismo e Hotelaria (2) e Veterinária (1).



Em Barra Mansa, são 18 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (9), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Farmácia (1), Moda (1), Odontologia (2), Química (1) e Segurança (1).



Em Resende, são 16 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Comunicação (1), Construção Civil (4), Engenharia Ambiental (1), Geomática (1), Informática (1) e Pedagogia (5).



Em Campos, são 16 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (9), Direito (3), Informática (2), Nutrição (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé, são 32 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (18), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (3) e Pedagogia (9).



Em Niterói, são 39 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (10), Construção Civil (4), Contabilidade (6), Design (2), Direito (3), Elétrica-Eletrônica (1), Gastronomia (1), Letras (3), Marketing (2), Nutrição (2), Pedagogia (3), Psicologia (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).



Em Nova Friburgo, são 9 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (6), Comunicação (1), Contabilidade (1) e Recursos Humanos (1).



Em Nova Iguaçu, são 11 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (4), Direito (2), Farmácia (1), Informática (1) e Pedagogia (3).



Em Duque de Caxias, são 8 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Direito (2), Engenharia Ambiental (1), Informática (1) e Pedagogia (1).



Em Petrópolis, são 75 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (5), Comunicação (1), Pedagogia (60), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Recursos Humanos (1) e Turismo e Hotelaria (2).



Em Três Rios, são 3 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1) e Informática (2).



Em Teresópolis, são 13 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (1) e Pedagogia (11).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 874 vagas:



No Rio de Janeiro, são 500 vagas distribuídas entre Aprendiz (250), Ensino Médio (192), Técnico em Administração (14), Técnico em Construção Civil (4), Técnico em Elétrica-Eletrônica (14), Técnico em Indústria (1), Técnico em Marketing (1), Técnico em Mecânica (7), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (13) e Técnico em Segurança (2).



Em Barra Mansa, são 28 vagas distribuídas entre Aprendiz (17) e Ensino Médio (11).



Em Resende, são 9 vagas distribuídas entre Aprendiz (5) e Ensino Médio (4).



Em Campos, são 30 vagas distribuídas entre Aprendiz (11), Ensino Médio (17), Técnico em Administração (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Macaé, são 58 vagas distribuídas entre Aprendiz (39), Ensino Médio (16) e Técnico em Mecânica (3).



Em Niterói, são 147 vagas distribuídas entre Aprendiz (102), Ensino Médio (42), Técnico em Administração (1), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Nova Friburgo, são 14 vagas distribuídas entre Aprendiz (5) e Ensino Médio (9).



Em Nova Iguaçu, são 44 vagas distribuídas entre Aprendiz (20), Ensino Médio (21), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1), Técnico em Informática (1) e Técnico em Saúde (1).



Em Duque de Caxias, são 24 vagas distribuídas entre Aprendiz (13), Ensino Médio (9), Técnico em Administração (1) e Técnico em Informática (1).



Em Petrópolis, são 13 vagas distribuídas entre Aprendiz (11) e Ensino Médio (2).



Em Três Rios, são 5 vagas para Aprendiz (5).



Em Teresópolis, são 3 vagas distribuídas entre Aprendiz (1) e Ensino Médio (2). O CIEE tem 1.813 oportunidades de estágio, aprendizagem e capacitação profissional, nesta semana, em todo o Estado, sendo 939 vagas destinadas ao ensino superior. Os interessados devem acessar o site do CIEE para realizar o cadastro e consultar as oportunidades disponíveis.No, são 697 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (220), Arquitetura e Urbanismo (22), Audiovisual - Graduação (1), Biblioteconomia (4), Comércio Exterior (1), Comunicação (16), Construção Civil (35), Contabilidade (52), Design (11), Direito (129), Economia (1), Elétrica-Eletrônica (6), Enfermagem (8), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Alimentos (1), Engenharia de Produção (7), Esportes (8), Farmácia (33), Fisioterapia (3), Gastronomia (3), Informática (22), Marketing (16), Meio Ambiente (5), Nutrição (4), Odontologia (2), Pedagogia (68), Psicologia (7), Química (1), Recursos Humanos (3), Relações Institucionais (1), Secretariado (3), Serviço Social (1), Turismo e Hotelaria (2) e Veterinária (1).Em, são 18 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (9), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Farmácia (1), Moda (1), Odontologia (2), Química (1) e Segurança (1).Em, são 16 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Comunicação (1), Construção Civil (4), Engenharia Ambiental (1), Geomática (1), Informática (1) e Pedagogia (5).Em, são 16 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (9), Direito (3), Informática (2), Nutrição (1) e Pedagogia (1).Em, são 32 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (18), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (3) e Pedagogia (9).Em, são 39 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (10), Construção Civil (4), Contabilidade (6), Design (2), Direito (3), Elétrica-Eletrônica (1), Gastronomia (1), Letras (3), Marketing (2), Nutrição (2), Pedagogia (3), Psicologia (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).Em, são 9 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (6), Comunicação (1), Contabilidade (1) e Recursos Humanos (1).Em, são 11 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (4), Direito (2), Farmácia (1), Informática (1) e Pedagogia (3).Em, são 8 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Direito (2), Engenharia Ambiental (1), Informática (1) e Pedagogia (1).Em, são 75 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (5), Comunicação (1), Pedagogia (60), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Recursos Humanos (1) e Turismo e Hotelaria (2).Em, são 3 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1) e Informática (2).Em, são 13 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (1) e Pedagogia (11).Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 874 vagas:No, são 500 vagas distribuídas entre Aprendiz (250), Ensino Médio (192), Técnico em Administração (14), Técnico em Construção Civil (4), Técnico em Elétrica-Eletrônica (14), Técnico em Indústria (1), Técnico em Marketing (1), Técnico em Mecânica (7), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (13) e Técnico em Segurança (2).Em, são 28 vagas distribuídas entre Aprendiz (17) e Ensino Médio (11).Em, são 9 vagas distribuídas entre Aprendiz (5) e Ensino Médio (4).Em, são 30 vagas distribuídas entre Aprendiz (11), Ensino Médio (17), Técnico em Administração (1) e Técnico em Segurança (1).Em, são 58 vagas distribuídas entre Aprendiz (39), Ensino Médio (16) e Técnico em Mecânica (3).Em, são 147 vagas distribuídas entre Aprendiz (102), Ensino Médio (42), Técnico em Administração (1), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Segurança (1).Em, são 14 vagas distribuídas entre Aprendiz (5) e Ensino Médio (9).Em, são 44 vagas distribuídas entre Aprendiz (20), Ensino Médio (21), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1), Técnico em Informática (1) e Técnico em Saúde (1).Em, são 24 vagas distribuídas entre Aprendiz (13), Ensino Médio (9), Técnico em Administração (1) e Técnico em Informática (1).Em, são 13 vagas distribuídas entre Aprendiz (11) e Ensino Médio (2).Em, são 5 vagas para Aprendiz (5).Em, são 3 vagas distribuídas entre Aprendiz (1) e Ensino Médio (2).

Mudes





As vagas de estágio somam mais de 200 oportunidades. Entre os cursos mais solicitados pelo programa estão Administração, Ciências Contábeis, Engenharias, Gastronomia, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI). Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam mais de 60 vagas.



A oferta conta ainda com 34 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).



As vagas efetivas CLT ou Pessoa Júridica (PJ) somam mais de 20 oportunidades, incluindo funções como auxiliar de cartório, balconista, consultor comercial, cozinheiro, motorista e vendedor.



O atendimento presencial gratuito e o cadastro no banco de talentos acontecem na quarta-feira, 29, das 9h às 15h, no Terminal Alvorada, plataforma A16, localizado na Barra da Tijuca. Para mais informações, basta acessar o A Fundação Mudes oferece mais de 300 oportunidades de emprego, estágio e capacitação durante a 4ª edição do Conecta Mudes, realizada no Terminal Alvorada. A iniciativa promove cadastro e encaminhamento para jovens e adultos que buscam ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho.As vagas de estágio somam mais de 200 oportunidades. Entre os cursos mais solicitados pelo programa estão Administração, Ciências Contábeis, Engenharias, Gastronomia, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI). Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam mais de 60 vagas.A oferta conta ainda com 34 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).As vagas efetivas CLT ou Pessoa Júridica (PJ) somam mais de 20 oportunidades, incluindo funções como auxiliar de cartório, balconista, consultor comercial, cozinheiro, motorista e vendedor.O atendimento presencial gratuito e o cadastro no banco de talentos acontecem na quarta-feira, 29, das 9h às 15h, no Terminal Alvorada, plataforma A16, localizado na Barra da Tijuca. Para mais informações, basta acessar o site

Catho



A Catho abriu oito vagas para analista jurídico no Rio de Janeiro. As oportunidades são para atuação em análise de contratos, acompanhamento de processos e suporte corporativo. A média salarial para o cargo é de R$ 3.909,74, valor que varia segundo a experiência e a região.



Entre os benefícios mais oferecidos estão plano de saúde (69%), vale-combustível (45%), assistência odontológica (45%) e vale-refeição (43%). Para se candidatar, é preciso cadastrar o currículo no site ou no aplicativo da plataforma.

Para se inscrever, acesse o link ou baixe o aplicativo

SegurPro

A empresa de segurança patrimonial SegurPro abriu 2.500 vagas de trabalho para a operação no Rock in Rio 2026. As oportunidades destinam-se a profissionais com formação de vigilante patrimonial e extensão em grandes eventos, que atuarão na Cidade do Rock durante os dias de festival.

A seleção ocorre de forma presencial, de segunda a sexta-feira, às 8h, na base da empresa em São Cristóvão, na Rua Monsenhor Manoel Gomes, 60 B. Os contratados receberão diária de R$ 196,49, mais auxílio-transporte de R$ 18,80 e alimentação no local.

Para se inscrever, acesse o link

Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna