Para o atendimento no Sine, é preciso identidade, CPF, carteira de trabalho e número do PIS/PasepRoberto Moreyra / SMTE / Divulgação
Entre as funções que não exigem experiência anterior, o destaque fica por conta das 700 vagas para operador de teleatendimento receptivo. Também há oportunidades para auxiliar de serviços gerais (10), operador de loja — repositor de perecíveis (10) e auxiliar de cozinha (7).
As oportunidades destinadas às pessoas com deficiência incluem vagas para almoxarife, operador de produção, auxiliar de processos metalúrgicos, mecânico, auxiliar de manutenção, operador de equipamento, eletricista e auxiliar de manutenção mecânica.
No Médio Paraíba, são oferecidas oito vagas divididas entre Valença e Volta Redonda, com média salarial de dois salários mínimos.
No Rio de Janeiro, são 697 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (220), Arquitetura e Urbanismo (22), Audiovisual - Graduação (1), Biblioteconomia (4), Comércio Exterior (1), Comunicação (16), Construção Civil (35), Contabilidade (52), Design (11), Direito (129), Economia (1), Elétrica-Eletrônica (6), Enfermagem (8), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Alimentos (1), Engenharia de Produção (7), Esportes (8), Farmácia (33), Fisioterapia (3), Gastronomia (3), Informática (22), Marketing (16), Meio Ambiente (5), Nutrição (4), Odontologia (2), Pedagogia (68), Psicologia (7), Química (1), Recursos Humanos (3), Relações Institucionais (1), Secretariado (3), Serviço Social (1), Turismo e Hotelaria (2) e Veterinária (1).
Em Barra Mansa, são 18 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (9), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Farmácia (1), Moda (1), Odontologia (2), Química (1) e Segurança (1).
Em Resende, são 16 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Comunicação (1), Construção Civil (4), Engenharia Ambiental (1), Geomática (1), Informática (1) e Pedagogia (5).
Em Campos, são 16 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (9), Direito (3), Informática (2), Nutrição (1) e Pedagogia (1).
Em Macaé, são 32 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (18), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (3) e Pedagogia (9).
Em Niterói, são 39 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (10), Construção Civil (4), Contabilidade (6), Design (2), Direito (3), Elétrica-Eletrônica (1), Gastronomia (1), Letras (3), Marketing (2), Nutrição (2), Pedagogia (3), Psicologia (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).
Em Nova Friburgo, são 9 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (6), Comunicação (1), Contabilidade (1) e Recursos Humanos (1).
Em Nova Iguaçu, são 11 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (4), Direito (2), Farmácia (1), Informática (1) e Pedagogia (3).
Em Duque de Caxias, são 8 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Direito (2), Engenharia Ambiental (1), Informática (1) e Pedagogia (1).
Em Petrópolis, são 75 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (5), Comunicação (1), Pedagogia (60), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Recursos Humanos (1) e Turismo e Hotelaria (2).
Em Três Rios, são 3 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1) e Informática (2).
Em Teresópolis, são 13 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (1) e Pedagogia (11).
Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 874 vagas:
No Rio de Janeiro, são 500 vagas distribuídas entre Aprendiz (250), Ensino Médio (192), Técnico em Administração (14), Técnico em Construção Civil (4), Técnico em Elétrica-Eletrônica (14), Técnico em Indústria (1), Técnico em Marketing (1), Técnico em Mecânica (7), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (13) e Técnico em Segurança (2).
Em Barra Mansa, são 28 vagas distribuídas entre Aprendiz (17) e Ensino Médio (11).
Em Resende, são 9 vagas distribuídas entre Aprendiz (5) e Ensino Médio (4).
Em Campos, são 30 vagas distribuídas entre Aprendiz (11), Ensino Médio (17), Técnico em Administração (1) e Técnico em Segurança (1).
Em Macaé, são 58 vagas distribuídas entre Aprendiz (39), Ensino Médio (16) e Técnico em Mecânica (3).
Em Niterói, são 147 vagas distribuídas entre Aprendiz (102), Ensino Médio (42), Técnico em Administração (1), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Segurança (1).
Em Nova Friburgo, são 14 vagas distribuídas entre Aprendiz (5) e Ensino Médio (9).
Em Nova Iguaçu, são 44 vagas distribuídas entre Aprendiz (20), Ensino Médio (21), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1), Técnico em Informática (1) e Técnico em Saúde (1).
Em Duque de Caxias, são 24 vagas distribuídas entre Aprendiz (13), Ensino Médio (9), Técnico em Administração (1) e Técnico em Informática (1).
Em Petrópolis, são 13 vagas distribuídas entre Aprendiz (11) e Ensino Médio (2).
Em Três Rios, são 5 vagas para Aprendiz (5).
Em Teresópolis, são 3 vagas distribuídas entre Aprendiz (1) e Ensino Médio (2).
As vagas de estágio somam mais de 200 oportunidades. Entre os cursos mais solicitados pelo programa estão Administração, Ciências Contábeis, Engenharias, Gastronomia, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI). Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam mais de 60 vagas.
A oferta conta ainda com 34 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
As vagas efetivas CLT ou Pessoa Júridica (PJ) somam mais de 20 oportunidades, incluindo funções como auxiliar de cartório, balconista, consultor comercial, cozinheiro, motorista e vendedor.
O atendimento presencial gratuito e o cadastro no banco de talentos acontecem na quarta-feira, 29, das 9h às 15h, no Terminal Alvorada, plataforma A16, localizado na Barra da Tijuca. Para mais informações, basta acessar o site.
Entre os benefícios mais oferecidos estão plano de saúde (69%), vale-combustível (45%), assistência odontológica (45%) e vale-refeição (43%). Para se candidatar, é preciso cadastrar o currículo no site ou no aplicativo da plataforma.