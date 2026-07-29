Programa da Faetec oferece oportunidades em vinte municípios do estado - Divulgação / Faetec

Programa da Faetec oferece oportunidades em vinte municípios do estadoDivulgação / Faetec

Publicado 29/07/2026 11:08

Terminam nesta sexta-feira (31) as inscrições para o cadastro reserva de profissionais bolsistas que atuarão no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) – Mulheres Mil, da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). As oportunidades são para os cargos de instrutor, pedagogo e assistente administrativo.

As inscrições podem ser realizadas até as 10h, pelo site www.faetec.rj.gov.br . Os profissionais selecionados poderão atuar por até 16 horas semanais, conforme a necessidade de realização dos cursos.

O valor da bolsa será de R$ 30 por hora efetivamente trabalhada para instrutores e supervisores acadêmicos administrativos (pedagogos). Já para assistentes administrativos, o valor será de R$ 18 por hora.



Há oportunidades em municípios e localidades como Silva Jardim, Araruama, Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Vassouras, Paraty, Muriqui, Barra do Piraí, Pinheiral, Duque de Caxias, Japeri, Batan, Itaguaí, Seropédica, São Fidélis, Niterói, Santo Antônio de Pádua, Teresópolis e Nova Friburgo.



A seleção é destinada a servidores efetivos da Faetec e a profissionais sem vínculo com a instituição, desde que atendam à formação e aos demais requisitos estabelecidos para cada função. No entanto, profissionais com contratos temporários ativos na instituição não poderão participar do cadastro. Na data da convocação, é necessário ter no mínimo, 18 anos.



O processo seletivo contará com análise da formação e da experiência profissional dos candidatos. Dependendo da função pretendida, também poderá ser realizada uma entrevista de caráter eliminatório. O resultado preliminar está previsto para segunda-feira (3), depois das 17h.



A convocação será feita por e-mail ou telefone, respeitando a ordem de classificação e as necessidades das unidades participantes. O cadastro reserva terá validade até dezembro de 2026 e a classificação não garante a concessão imediata da bolsa.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci