Programa da Faetec oferece oportunidades em vinte municípios do estadoDivulgação / Faetec
Há oportunidades em municípios e localidades como Silva Jardim, Araruama, Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Vassouras, Paraty, Muriqui, Barra do Piraí, Pinheiral, Duque de Caxias, Japeri, Batan, Itaguaí, Seropédica, São Fidélis, Niterói, Santo Antônio de Pádua, Teresópolis e Nova Friburgo.
A seleção é destinada a servidores efetivos da Faetec e a profissionais sem vínculo com a instituição, desde que atendam à formação e aos demais requisitos estabelecidos para cada função. No entanto, profissionais com contratos temporários ativos na instituição não poderão participar do cadastro. Na data da convocação, é necessário ter no mínimo, 18 anos.
O processo seletivo contará com análise da formação e da experiência profissional dos candidatos. Dependendo da função pretendida, também poderá ser realizada uma entrevista de caráter eliminatório. O resultado preliminar está previsto para segunda-feira (3), depois das 17h.
A convocação será feita por e-mail ou telefone, respeitando a ordem de classificação e as necessidades das unidades participantes. O cadastro reserva terá validade até dezembro de 2026 e a classificação não garante a concessão imediata da bolsa.
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