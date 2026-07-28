Cursos de profissionalização são para as áreas de informática, barbeiro e design de sobrancelhas e cílios - Divulgação

Cursos de profissionalização são para as áreas de informática, barbeiro e design de sobrancelhas e cíliosDivulgação

Publicado 28/07/2026 17:03

O projeto Conecta CRJ, iniciativa do governo estadual, abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de informática, barbeiro e design de sobrancelhas e cílios. As aulas vão ser realizadas em unidades localizadas na Vila da Penha, na capital fluminense e nos municípios de Magé, Macaé, Araruama e Angra dos Reis.



Os cursos oferecem atividades práticas para o desenvolvimento de habilidades profissionais para jovens de 15 a 29 anos. O objetivo do programa é fornecer mais oportunidades a trabalhadores mais qualificados.

As inscrições devem ser realizada pelo site do programa , de forma gratuita. Ao preencher o formulário de cadastro, é necessário informar o local e o curso de interesse. Após esta etapa, aguarde o contato da equipe para confirmação da inscrição e orientações sobre o início das aulas.

O processo de seleção seguirá critérios de proximidade, ordem de inscrição e disponibilidade de vagas em cada curso.



As unidades estão localizadas em Angra dos Reis (Travessa São Salvador, nº 41, Parque Mambucaba), Araruama (Rua Xavier Silveira, 3, Rio do Limão), Macaé (Rua Visconde de Quissamã, 276, Centro), Magé (Rua Marilda, 108, lote 7, quadra 16, Bairro Paraíso) e Vila da Penha (Rua Engenheiro Oscar Weinschenk, 129).

*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

