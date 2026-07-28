Aulas acontecerão no Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare - Divulgação / Senac RJ

Aulas acontecerão no Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de LamareDivulgação / Senac RJ

Publicado 28/07/2026 11:55



O Senac RJ abriu 120 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de hotelaria, saúde e gastronomia para moradores da Rocinha. As aulas acontecerão no Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare, com início a partir da próxima terça-feira (4).

A iniciativa oferece cinco opções de cursos. São eles:

- Primeiros Socorros

- Técnica de Garçom

- Atendimento Hospitaleiro

- Recepção de hotéis – operação e procedimentos

- Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação



Os cursos exigem idade mínima de 18 anos, exceto Recepção de hotéis e Atendimento hospitaleiro, que podem ser frequentados por maiores de 16 anos. As inscrições devem ser realizadas na Unidade Avançada de Hospitalidade, no Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare (Av. Niemayer n. 776, 16º andar, São Conrado).

Para se candidatar, os interessados devem apresentar identidade, CPF e comprovante de cadastro no CadÚnico. Menores de idade, no entanto, deverão estar acompanhados do representante legal.

Mais informações sobre o programa podem ser consultada pelo WhatsApp (21) 99373-4188 pelo telefone 2018-9049, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Cursos, horários e pré-requisitos

Primeiros Socorros | Início: 04/08/2026 | Terças e quintas, das 08 às 12h



Técnicas de Garçom | Início: 11/08/2026 | Terças e quintas, das 08 às 12h

Escolaridade: Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano)



Atendimento Hospitaleiro | Início: 18/08/2026 | Terças e quintas, das 13h às 17h

Escolaridade: Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano)



Recepção de Hotéis – Operação e Procedimentos | Início: 22/09/2026 | Terças e quintas, das 13h às 17h

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo (6º ao 9º ano)



Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação | Início: 20/10/2026 | Terças e quintas, das 08 às 12h

Escolaridade: Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano)

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci