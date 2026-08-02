Trabalha Rio oferece atendimentos para conectar candidatos a vagas que combinem com o perfil profissional de cada um - Divulgação/SMTE

Trabalha Rio oferece atendimentos para conectar candidatos a vagas que combinem com o perfil profissional de cada umDivulgação/SMTE

Publicado 02/08/2026 06:00

O programa Trabalha Rio, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), realiza mais uma nova rodada de atendimentos gratuitos voltados à população em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. De segunda, 3, a sábado, 8, equipes realizarão o cadastro de currículos na plataforma Oportunidades Cariocas em cinco localidades da cidade. A finalidade da ação é conectar candidatos a vagas oferecidas por empresas parceiras, conforme o perfil profissional de cada um.



Os atendimentos serão realizados das 10h às 14h em diferentes bairros da cidade. A programação começa na segunda-feira), na Cozinha Comunitária Carioca Gerusa, localizada na Rua E, quadra 2, lote 1, casa 15, no bairro Cesar Maia, em Vargem Grande.



Na terça-feira, 4, a equipe estará na Estrada Rodrigo Caldas, 127, no Taquara Plaza, em Jacarepaguá. Na quarta-feira, 5, o atendimento será na Rua Jehovan Costa, 64, em frente ao Bar do Mene, no Complexo do Alemão. Já na quinta-feira, 6, a ação acontece na Primeira Brigada da Guarda Ambiental, na Rua General Freitas Duarte, s/nº, em Moriçaba, Senador Vasconcelos.



O último atendimento será no sábado, 8, na Igreja União Evangélica Pentecostal, localizada na Rua Herval Rosana, 4, em Cosmos.





O atendimento presencial continua disponível nas unidades fixas da Central do Trabalhador no Centro (CIAD), Cidade Nova, Campo Grande, Engenho Novo, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Santa Cruz e Tijuca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os endereços das unidades estão disponíveis no Para participar, é necessário levar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo. Quem não puder comparecer a um dos pontos itinerantes também pode se cadastrar diretamente pela plataforma Oportunidades Cariocas O atendimento presencial continua disponível nas unidades fixas da Central do Trabalhador no Centro (CIAD), Cidade Nova, Campo Grande, Engenho Novo, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Santa Cruz e Tijuca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os endereços das unidades estão disponíveis no site

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna