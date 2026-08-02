Trabalha Rio oferece atendimentos para conectar candidatos a vagas que combinem com o perfil profissional de cada umDivulgação/SMTE
Os atendimentos serão realizados das 10h às 14h em diferentes bairros da cidade. A programação começa na segunda-feira), na Cozinha Comunitária Carioca Gerusa, localizada na Rua E, quadra 2, lote 1, casa 15, no bairro Cesar Maia, em Vargem Grande.
Na terça-feira, 4, a equipe estará na Estrada Rodrigo Caldas, 127, no Taquara Plaza, em Jacarepaguá. Na quarta-feira, 5, o atendimento será na Rua Jehovan Costa, 64, em frente ao Bar do Mene, no Complexo do Alemão. Já na quinta-feira, 6, a ação acontece na Primeira Brigada da Guarda Ambiental, na Rua General Freitas Duarte, s/nº, em Moriçaba, Senador Vasconcelos.
O último atendimento será no sábado, 8, na Igreja União Evangélica Pentecostal, localizada na Rua Herval Rosana, 4, em Cosmos.
O atendimento presencial continua disponível nas unidades fixas da Central do Trabalhador no Centro (CIAD), Cidade Nova, Campo Grande, Engenho Novo, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Santa Cruz e Tijuca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os endereços das unidades estão disponíveis no site.
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