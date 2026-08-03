Benefício será fornecido a médicos que fazem residência como pagamento retroativo a março - Divulgação/SES-RJ

Benefício será fornecido a médicos que fazem residência como pagamento retroativo a marçoDivulgação/SES-RJ

Publicado 03/08/2026 17:05

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) começará a pagar em setembro um auxílio-moradia para médicos e profissionais da saúde que fazem residência na rede estadual. Ao todo, 262 residentes ativos de 53 programas receberão R$ 410,60 por mês, com pagamento retroativo a março.

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A residência é uma modalidade de pós-graduação voltada para profissionais que já concluíram a graduação e passam por treinamento prático em hospitais e unidades de saúde. O benefício será destinado tanto a residentes médicos quanto aos que atuam em programas multiprofissionais.



Na residência multiprofissional, há vagas para profissionais de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. Já a residência médica oferece especialização em áreas como Anestesiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria, Medicina Intensiva, Endocrinologia e Metabologia, Endocrinologia Pediátrica, Hematologia e Hemoterapia, Ecocardiografia, Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Eletrofisiologia Clínica Invasiva, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, entre outras.



Os programas são oferecidos em 12 unidades da rede estadual, incluindo o Hemorio, o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (Iecac), o Instituto Estadual de Endocrinologia Luiz Capriglione (Iede) e o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro. Também participam os hospitais estaduais Azevedo Lima, Carlos Chagas, Getúlio Vargas, Alberto Torres, Heloneida Studart e Dona Lindu, além do Hospital Universitário Pedro Ernesto. A rede também conta com um programa de residência em Atenção Primária à Saúde, com foco em Saúde da Família, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus de Rio das Ostras.



A duração da residência varia conforme a área escolhida. Os programas multiprofissionais duram, em média, dois anos, enquanto as residências médicas podem chegar a cinco anos. Ao concluir a formação, o profissional recebe o título de especialista na área em que atuou. A residência é uma modalidade de pós-graduação voltada para profissionais que já concluíram a graduação e passam por treinamento prático em hospitais e unidades de saúde. O benefício será destinado tanto a residentes médicos quanto aos que atuam em programas multiprofissionais.Na residência multiprofissional, há vagas para profissionais de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. Já a residência médica oferece especialização em áreas como Anestesiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Obstetrícia e Ginecologia, Psiquiatria, Medicina Intensiva, Endocrinologia e Metabologia, Endocrinologia Pediátrica, Hematologia e Hemoterapia, Ecocardiografia, Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Eletrofisiologia Clínica Invasiva, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, entre outras.Os programas são oferecidos em 12 unidades da rede estadual, incluindo o Hemorio, o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (Iecac), o Instituto Estadual de Endocrinologia Luiz Capriglione (Iede) e o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro. Também participam os hospitais estaduais Azevedo Lima, Carlos Chagas, Getúlio Vargas, Alberto Torres, Heloneida Studart e Dona Lindu, além do Hospital Universitário Pedro Ernesto. A rede também conta com um programa de residência em Atenção Primária à Saúde, com foco em Saúde da Família, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus de Rio das Ostras.A duração da residência varia conforme a área escolhida. Os programas multiprofissionais duram, em média, dois anos, enquanto as residências médicas podem chegar a cinco anos. Ao concluir a formação, o profissional recebe o título de especialista na área em que atuou.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna