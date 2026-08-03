Oportunidades de emprego incluem vagas exclusivas para PcDs e profissionais sem experiência prévia - Divulgação/Arte Salva Vidas

Oportunidades de emprego incluem vagas exclusivas para PcDs e profissionais sem experiência préviaDivulgação/Arte Salva Vidas

Publicado 03/08/2026 18:38

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 4.010 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE







Para candidatos sem experiência prévia, estão disponíveis 80 vagas para auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza, 70 para repositor de mercadorias, 50 para auxiliar de depósito e 40 para atendente de peixaria, entre outras funções de entrada no mercado de trabalho.



Para candidatos que já possuem experiência na área, há 50 vagas para operador de loja, além de uma vaga para chefe de cozinha hospitalar e uma para cozinheiro, entre outras funções.



Entre as 199 vagas reservadas para pessoas com deficiência, destacam-se 50 oportunidades para atendente, 48 para atendente de loja, 16 para ajudante geral, três para almoxarife, três para operador de produção, três para auxiliar de processos metalúrgicos e três para oficial de manutenção, além de outras funções disponíveis.



Para se candidatar, as inscrições podem ser feitas pelo



É necessário apresentar RG, CPF, PIS e currículo no momento do cadastro. Pessoas com deficiência também podem enviar currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, na Avenida Presidente Vargas, 1.997, Centro. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) divulga 1.276 vagas de emprego abertas na cidade nesta semana. Do total, 199 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).Para candidatos sem experiência prévia, estão disponíveis 80 vagas para auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza, 70 para repositor de mercadorias, 50 para auxiliar de depósito e 40 para atendente de peixaria, entre outras funções de entrada no mercado de trabalho.Para candidatos que já possuem experiência na área, há 50 vagas para operador de loja, além de uma vaga para chefe de cozinha hospitalar e uma para cozinheiro, entre outras funções.Entre as 199 vagas reservadas para pessoas com deficiência, destacam-se 50 oportunidades para atendente, 48 para atendente de loja, 16 para ajudante geral, três para almoxarife, três para operador de produção, três para auxiliar de processos metalúrgicos e três para oficial de manutenção, além de outras funções disponíveis.Para se candidatar, as inscrições podem ser feitas pelo portal Oportunidades Cariocas . A lista completa de vagas, atualizada semanalmente, está disponível no site da SMTE É necessário apresentar RG, CPF, PIS e currículo no momento do cadastro. Pessoas com deficiência também podem enviar currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, na Avenida Presidente Vargas, 1.997, Centro.

Setrab





A Região Metropolitana oferece remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 3.242) para as funções de servente de obras, repositor de mercadorias, motorista de caminhão e estoquista. É necessário ter o Ensino Fundamental completo e experiência anterior. Para pessoas com deficiência (PcD), são 101 vagas para diferentes funções e remunerações como motorista de ônibus urbano, auxiliar de limpeza e empacotador de supermercados. Na mesma região também há 101 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), tais como motorista de ônibus urbano, auxiliar de limpeza e empacotador de supermercados, entre outras funções, com diferentes faixas salariais.



Na Região Serrana, foram captadas 101 oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo (R$ 1.621). No Médio Paraíba, são 21 vagas para cargos como supervisor técnico de operação de água e esgoto, padeiro e operador de empilhadeira, com salários que podem chegar a dois mínimos (R$ 3.242). Já no Centro Sul fluminense, há uma vaga para empregado doméstico, com remuneração também de até dois salários mínimos.



Os candidatos interessados devem manter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine). Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, CPF e número do PIS/Pasep/NIT/NIS. Os endereços das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no A Secretaria de Trabalho e Renda divulga nesta semana 728 vagas de emprego formal em diferentes regiões do Rio de Janeiro.oferece remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 3.242) para as funções de servente de obras, repositor de mercadorias, motorista de caminhão e estoquista. É necessário ter o Ensino Fundamental completo e experiência anterior. Para pessoas com deficiência (PcD), são 101 vagas para diferentes funções e remunerações como motorista de ônibus urbano, auxiliar de limpeza e empacotador de supermercados. Na mesma região também há 101 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), tais como motorista de ônibus urbano, auxiliar de limpeza e empacotador de supermercados, entre outras funções, com diferentes faixas salariais.Na, foram captadas 101 oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo (R$ 1.621). No, são 21 vagas para cargos como supervisor técnico de operação de água e esgoto, padeiro e operador de empilhadeira, com salários que podem chegar a dois mínimos (R$ 3.242). Já no, há uma vaga para empregado doméstico, com remuneração também de até dois salários mínimos.Os candidatos interessados devem manter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine). Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, CPF e número do PIS/Pasep/NIT/NIS. Os endereços das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site

CIEE





No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (193), Direito (127), Pedagogia (52), Contabilidade (48), Construção Civil (28), Informática (17), Arquitetura e Urbanismo (16), Comunicação (13), Marketing (12), Design (11), Enfermagem (8), Engenharia de Produção (7), Elétrica-Eletrônica (6), Esportes (6), Psicologia (6), Meio Ambiente (5), Recursos Humanos (3), Secretariado (3), Biblioteconomia (2), Economia (2), Turismo e Hotelaria (2), Veterinária (2), Comércio Exterior (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Alimentos (1), Farmácia (1), Fisioterapia (1), Gastronomia (1), Nutrição (1) e Serviço Social (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (11), Construção Civil (2), Odontologia (2), Contabilidade (1), Farmácia (1) e Química (1). O CIEE/RJ está com 1.836 vagas de estágio e aprendizagem abertas em todo o estado. Desse total, 861 oportunidades são destinadas ao ensino superior e 975 a estudantes do ensino médio, técnico e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar e consultar as vagas no site do CIEE . O CIEE Rio também recruta pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br No, há vagas de estágio para Administração (193), Direito (127), Pedagogia (52), Contabilidade (48), Construção Civil (28), Informática (17), Arquitetura e Urbanismo (16), Comunicação (13), Marketing (12), Design (11), Enfermagem (8), Engenharia de Produção (7), Elétrica-Eletrônica (6), Esportes (6), Psicologia (6), Meio Ambiente (5), Recursos Humanos (3), Secretariado (3), Biblioteconomia (2), Economia (2), Turismo e Hotelaria (2), Veterinária (2), Comércio Exterior (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Alimentos (1), Farmácia (1), Fisioterapia (1), Gastronomia (1), Nutrição (1) e Serviço Social (1).Em, há oportunidades para Administração (11), Construção Civil (2), Odontologia (2), Contabilidade (1), Farmácia (1) e Química (1).

Em Resende, as vagas são para Administração (4), Pedagogia (3), Construção Civil (3), Engenharia Ambiental (2), Comunicação (1) e Meio Ambiente (1).

Em Campos, há oportunidades para Administração (8), Direito (2), Informática (2) e Nutrição (1).

Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (15), Pedagogia (9), Contabilidade (3), Arquitetura e Urbanismo (1) e Produção Mecânica (1).



Em Niterói, há vagas para Administração (29), Farmácia (12), Direito (9), Pedagogia (8), Construção Civil (7), Contabilidade (4), Letras (4), Marketing (4), Comunicação (2), Design (2), Esportes (2), Fisioterapia (2), Odontologia (2), Elétrica-Eletrônica (1), Gastronomia (1), Nutrição (1), Psicologia (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).

Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (6), Comunicação (1) e Engenharia de Produção (1).

Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Administração (4), Pedagogia (3), Farmácia (1) e Informática (1).

Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (2), Direito (1) e Informática (1). Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (66), Administração (5), Psicologia (2), Turismo e Hotelaria (2), Comunicação (1), Marketing (1), Produção Mecânica (1) e Recursos Humanos (1).

Já em Três Rios, há oportunidades para Administração (2) e Informática (1). Em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11), Administração (1), Direito (1) e Veterinária (1).



Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, o Rio de Janeiro concentra vagas para Aprendiz (279), Ensino Médio (257), Técnico em Administração (16), Técnico em Saúde (12), Técnico em Elétrica-Eletrônica (10), Técnico em Construção Civil (5), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Segurança (4), Técnico em Marketing (2), Técnico em Indústria (1) e Técnico em Química (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (15), Ensino Médio (10) e Técnico em Administração (2).

Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (5), Ensino Médio (2) e Técnico em Administração (1).

Em Campos, há vagas para Ensino Médio (15), Aprendiz (13), Técnico em Administração (1) e Técnico em Segurança (1).

Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (34), Ensino Médio (14), Técnico em Mecânica (3) e Técnico em Saúde (2).

Em Niterói, há vagas para Aprendiz (98), Ensino Médio (40), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Administração (2), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Ensino Médio (13) e Aprendiz (4).

Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Aprendiz (28), Ensino Médio (24), Técnico em Administração (9) e Técnico em Saúde (2).

Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (12), Ensino Médio (3) e Técnico em Informática (1).

Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (12) e Ensino Médio (3).

Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Aprendiz (3) e Ensino Médio (1).

Já em Teresópolis, há duas vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio.

Mudes





As oportunidades para estudantes do ensino superior se concentram, principalmente, nos cursos de administração (33 vagas), ciências contábeis (6) e economia (2). Também há vagas para arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, medicina veterinária, sistemas de informação, entre outros cursos.



O programa Jovem Aprendiz oferece 37 vagas. Já para estudantes do ensino médio, são 12 oportunidades de estágio. Há ainda 12 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e 35 para cursos técnicos, com destaque para técnico em administração (10) e técnico em eletrônica (5), além de oportunidades em edificações, contabilidade, mecânica e outras áreas.



Para contratação em regime CLT, estão disponíveis 15 vagas, sendo uma para o ensino fundamental, 10 para o ensino médio e quatro para o ensino superior.

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 173 oportunidades. Destas, 109 vagas são de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site As oportunidades para estudantes do ensino superior se concentram, principalmente, nos cursos de administração (33 vagas), ciências contábeis (6) e economia (2). Também há vagas para arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, medicina veterinária, sistemas de informação, entre outros cursos.O programa Jovem Aprendiz oferece 37 vagas. Já para estudantes do ensino médio, são 12 oportunidades de estágio. Há ainda 12 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e 35 para cursos técnicos, com destaque para técnico em administração (10) e técnico em eletrônica (5), além de oportunidades em edificações, contabilidade, mecânica e outras áreas.Para contratação em regime CLT, estão disponíveis 15 vagas, sendo uma para o ensino fundamental, 10 para o ensino médio e quatro para o ensino superior.

Reportagem do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna