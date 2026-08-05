Além da formação, os alunos matriculados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 1 mil durante o período do curso. As opções disponíveis são: eletricista de obras, com aulas à noite; pedreiro de alvenaria estrutural, no turno da tarde; pintor de edificações, pela manhã; e pizzaiolo, com duas turmas no período noturno.
O programa, oferecido pela prefeitura de Japeri em parceria com o Senai e a Transpetro, tem o objetivo de ampliar o acesso à qualificação profissional e contribuir para a geração de emprego e renda no município.
As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Firjan Senai, na Rua Gerson Chernichard, 1319, Bairro da Luz, em Nova Iguaçu. O local também será usado para as aulas. Para a matrícula, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.
As aulas começam no dia 17, de acordo com o cronograma de cada curso, e serão ministradas por profissionais do Senai.
Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna
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