Capacitações em manutenção, elétrica e pintura predial fazem parte dos projetos Mulheres Mãos à Obra e Qualifica FevreFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Inscrições para cursos gratuitos na construção civil terminam nesta sexta-feira (3) em Volta Redonda
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Hospital São João Batista, em Volta Redonda, ganha microscópio cirúrgico de última geração para ampliar qualidade dos atendimentos oftalmológicos
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Secretário municipal de Educação representou o município em evento nacional no Rio de Janeiro e garantiu laboratório avaliado em R$ 250 mil, com capacidade para atender até 700 alunos
Volta Redonda fortalece rede de proteção e prevenção à violência contra a pessoa idosa
Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social promovem convivência, autonomia, acolhimento e atendimento especializado para garantir direitos e qualidade de vida
Show do Barão Vermelho marca abertura das comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda no 29º Encontro Nacional de Motociclistas
Evento acontece entre os dias 3 e 5 julho, na Ilha São João, e terá como principal atração a banda ícone do rock brasileiro, que se apresenta no sábado (4)
Ação conjunta em Volta Redonda resgata nove animais vítimas de maus-tratos
Operação das secretarias de Proteção e Defesa Animal e de Ordem Pública, com apoio da Guarda Municipal, retirou três cães, cinco porcos e um novilho de área insalubre no bairro Caieiras
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