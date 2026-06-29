Capacitações em manutenção, elétrica e pintura predial fazem parte dos projetos Mulheres Mãos à Obra e Qualifica Fevre - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Capacitações em manutenção, elétrica e pintura predial fazem parte dos projetos Mulheres Mãos à Obra e Qualifica FevreFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 29/06/2026 12:09

Volta Redonda - Moradores de Volta Redonda interessados em se qualificar para o mercado de trabalho têm até esta sexta-feira (3) para garantir uma vaga nos cursos gratuitos de construção civil oferecidos pela prefeitura. As oportunidades fazem parte do projeto Mulheres Mãos à Obra, da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), e do programa Qualifica Fevre, da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

As capacitações serão realizadas no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristide de Souza Moreira, no bairro Aero Clube, e contemplam cursos de manutenção predial, elétrica predial e pintura predial.

O projeto Mulheres Mãos à Obra é voltado exclusivamente para mulheres e busca ampliar a participação feminina em áreas tradicionalmente ocupadas por homens, promovendo autonomia financeira e novas oportunidades profissionais. Já os cursos livres do Qualifica Fevre são destinados ao público em geral.

As inscrições devem ser feitas de forma on-line. As interessadas no Mulheres Mãos à Obra podem realizar a pré-matrícula pelo formulário disponível no link: https://forms.gle/9dAhp4WRCAZvKS6t6.

Para os cursos do Qualifica Fevre, os candidatos devem acessar o formulário disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz4o5tNJlqqHPWJXoqrPXuPF8DU6CQlsH-oQlYCJMlW1KGhg/viewform.

"Investir em qualificação profissional é investir nas pessoas. Esses cursos gratuitos oferecem a oportunidade de desenvolver novas habilidades, ampliar as chances de empregabilidade e atender às necessidades do mercado de trabalho. A Fevre segue trabalhando para levar cada vez mais oportunidades de capacitação à população de Volta Redonda", ressaltou o presidente da Fevre, Caio Teixeira.

“A Fevre amplia seu compromisso na capacitação com o objetivo de oferecer geração de renda para a população”, afirmou a vice-presidente da Fevre, Tânia Bittencourt.