Equipamento de alta tecnologia vai garantir mais precisão, segurança e eficiência nos procedimentos realizados na unidade - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Equipamento de alta tecnologia vai garantir mais precisão, segurança e eficiência nos procedimentos realizados na unidadeFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 29/06/2026 12:05

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), da rede municipal de Volta Redonda, deu mais um passo importante na modernização dos serviços de saúde oferecidos à população. A unidade recebeu um microscópio cirúrgico Leica F40, equipamento de alto padrão utilizado em procedimentos oftalmológicos e reconhecido internacionalmente pela excelência de sua tecnologia e qualidade óptica.

Enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais da Engenharia Clínica participaram nesta semana de um treinamento para operação e suporte ao novo equipamento, preparando a equipe para o início da utilização.

Com investimento que, incluindo acessórios, chega a aproximadamente R$ 1 milhão, o microscópio conta com sistema avançado de visualização e imagens de alta definição, proporcionando maior precisão durante as cirurgias. A tecnologia permite que os profissionais realizem os procedimentos com mais segurança, controle e eficiência.

O equipamento será utilizado em cirurgias oftalmológicas como catarata, retina, glaucoma, córnea e outros procedimentos de microcirurgia ocular.

Entre os principais diferenciais do Leica F40 estão a excelência da qualidade óptica, a melhor iluminação do campo cirúrgico, a ampliação em alta definição, maior ergonomia para o cirurgião e recursos tecnológicos que possibilitam uma visualização mais detalhada das estruturas oculares. Esses avanços contribuem para decisões mais precisas durante os procedimentos e aumentam a segurança cirúrgica.

O vice-prefeito e diretor-geral do HSJB, Sebastião Faria, destacou a importância da chegada do equipamento para a qualificação da assistência oferecida aos pacientes.

“Estamos investindo continuamente na modernização da estrutura hospitalar e na qualificação das equipes. Esse microscópio representa um avanço significativo para a oftalmologia do hospital, oferecendo melhores condições de trabalho aos profissionais e mais segurança para os pacientes. O principal ganho está na precisão, na qualidade da visualização e na segurança dos procedimentos realizados”, disse.

Novos investimentos fortalecem estrutura do HSJB

O Hospital São João Batista vem recebendo uma série de investimentos voltados à modernização da assistência prestada aos pacientes. Nos últimos meses, a unidade incorporou novos equipamentos e tecnologias para diferentes especialidades, ampliando a capacidade de atendimento, qualificando os diagnósticos e proporcionando mais segurança aos procedimentos realizados.

“Nosso objetivo é oferecer uma saúde cada vez mais moderna, humanizada e resolutiva. A chegada desses equipamentos demonstra o nosso compromisso em investir em tecnologia, estrutura e qualidade de atendimento para a população de Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.