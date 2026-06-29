Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social promovem convivência, autonomia, acolhimento e atendimento especializado - Foto: Clara Preta/Smas

Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social promovem convivência, autonomia, acolhimento e atendimento especializadoFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 29/06/2026 11:57

Volta Redonda - No mês em que o país reforça a conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), destaca um conjunto de ações permanentes voltadas à prevenção, proteção e promoção dos direitos da população idosa do município.

A atuação da rede municipal vai além do atendimento a denúncias e situações já consolidadas de violação de direitos. O trabalho começa na prevenção, por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, da promoção da autonomia e da participação social dos idosos em atividades que contribuem para uma vida mais ativa, saudável e protegida.

A melhor forma de combater a violência contra a pessoa idosa é preveni-la. Por isso, a Smas mantém uma ampla rede de serviços que acompanha os idosos em diferentes etapas do envelhecimento, desde as atividades de convivência e fortalecimento de vínculos até os atendimentos especializados voltados à proteção social e à garantia de direitos.

Atualmente, cerca de 4.931 idosos participam regularmente dos grupos de convivência desenvolvidos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e demais equipamentos da assistência social. As atividades incluem oficinas, palestras, rodas de conversa, ações culturais, práticas corporais e momentos de integração, que ajudam a combater o isolamento social, como um dos fatores que podem aumentar a vulnerabilidade da pessoa idosa a diferentes formas de violência.

Segundo a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, a convivência é uma das principais ferramentas de prevenção.

“Quando promovemos espaços de convivência, fortalecemos vínculos familiares e comunitários, incentivamos a participação social e ampliamos a rede de apoio ao idoso. Tudo isso contribui para reduzir situações de vulnerabilidade e prevenir diferentes formas de violência. Nosso trabalho busca garantir que os idosos tenham acesso aos seus direitos, convivam em segurança e mantenham sua autonomia e qualidade de vida”, afirmou.

Além dos grupos de convivência, a rede municipal oferece atendimento por meio do Centro-Dia para Pessoa Idosa, serviço especializado voltado a idosos com algum grau de dependência que necessitam de cuidados durante parte do dia. O equipamento oferece acompanhamento técnico, atividades socioassistenciais e suporte às famílias cuidadoras, contribuindo para a permanência do idoso em seu ambiente familiar e comunitário.

Atualmente, o Centro-Dia atende 60 pessoas idosas, oferecendo uma alternativa importante para prevenir situações de negligência, abandono e institucionalização precoce.

Outro destaque é o trabalho desenvolvido com pessoas idosas com Alzheimer e seus familiares. Por meio de grupos específicos, a assistência social promove acolhimento, orientação e troca de experiências entre cuidadores, fortalecendo a rede de apoio e auxiliando as famílias nos desafios relacionados ao cuidado diário.

Hoje, o serviço acompanha diretamente cerca de 70 famílias, realizando encontros periódicos e ações de orientação voltadas à promoção da qualidade de vida dos idosos e de seus cuidadores.

Rede de proteção

Quando há indícios ou confirmação de violação de direitos, a rede de proteção conta com a atuação do Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona junto à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda. O serviço realiza acolhimento, orientação e acompanhamento de casos relacionados à violência física, psicológica, patrimonial, negligência, abandono e outras formas de violência contra a pessoa idosa.

Somente em 2026, entre os meses de janeiro e maio, o Núcleo de Atendimento ao Idoso realizou 141 atendimentos, reforçando a importância da articulação entre assistência social, segurança pública, saúde e demais órgãos da rede de proteção.

O Nuai é uma importante parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social, atuando de forma integrada no atendimento e acompanhamento de situações de violência e violação de direitos da pessoa idosa. Os casos acompanhados pelo núcleo também recebem suporte das equipes da Proteção Social Especial da Smas, que realizam visitas domiciliares, atendimentos técnicos e encaminhamentos necessários para garantir a proteção social e o acesso aos direitos.

A Secretaria Municipal de Assistência Social também realiza o monitoramento das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) existentes no município, por meio do Departamento de Vigilância Socioassistencial, em articulação com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Esse acompanhamento contempla visitas técnicas, orientações e articulação com a rede socioassistencial, contribuindo para a garantia dos direitos da população idosa institucionalizada.

Atualmente, o município conta com três Instituições de Longa Permanência para Idosos: Lar dos Velhinhos; João Miguel da Silva (AAP-VR); e Legião da Boa Vontade (LBV).

Para fortalecer ainda mais a conscientização da população, a secretaria também promove campanhas educativas, palestras e ações de sensibilização sobre os direitos da pessoa idosa e a importância da denúncia em casos de violência.

A violência contra a pessoa idosa pode se manifestar de diversas formas, como agressões físicas, violência psicológica, abandono, negligência, exploração financeira, discriminação e privação de direitos. Muitas vezes, esses casos acontecem dentro do próprio ambiente familiar, o que reforça a necessidade de informação, acolhimento e acompanhamento permanente.

Casos de violência contra a pessoa idosa podem ser denunciados pelo Disque 100, além dos canais da rede municipal de proteção e dos órgãos competentes.

“A atuação é integrada, envolvendo prevenção, acolhimento e proteção, e vamos seguir trabalhando para atender cada vez melhor a Melhor Idade, promovendo dignidade, respeito e qualidade de vida para quem ajudou a construir a história da cidade”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.