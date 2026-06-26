Iniciativa da Prefeitura fortalece instituições que atendem crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade social - Foto: Jean Alves/Smas

Iniciativa da Prefeitura fortalece instituições que atendem crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade socialFoto: Jean Alves/Smas

Publicado 26/06/2026 14:24

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nessa quinta-feira (25), no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, mais uma edição do projeto Mão Solidária. Ao todo, 20 entidades assistenciais do município receberam recursos oriundos de empresas parceiras, que optaram por destinar valores relacionados à realização de eventos na Ilha São João para instituições que desenvolvem relevante trabalho social na cidade.

Nesta edição, foram repassados R$ 40 mil, sendo R$ 2 mil para cada entidade contemplada. Os recursos foram transferidos diretamente às instituições por meio de PIX.

O projeto Mão Solidária tem como objetivo promover e fomentar a responsabilidade social, incentivando a captação de recursos financeiros junto a empresas e pessoas físicas para apoiar entidades cadastradas nos conselhos municipais. A iniciativa fortalece o trabalho desenvolvido por organizações que atuam diretamente no atendimento a públicos em situação de vulnerabilidade social.

Foram beneficiadas: a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda (Apae); Instituto Dagaz; Associação Beneficente Resgate; Lar e Escola Recanto das Crianças; Lar dos Velhinhos de Volta Redonda; Lar Espírita Irmã Zilá (Leiz); Instituto de Desenvolvimento, Estudos, Ações e Implementações Sociais (Ideais); Projeto Social Entre Nessa História; Associação Laços de Amor; Associação de Apoio aos Portadores do Vírus HIV (VIH-Ver); Núcleo Especializado em Educação Social e Cidadania (Nesec); Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais (Apadem); Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Volta Redonda (APIMI); Cooperadores com Necessidades Especiais e Amigos (Coopenea); Associação Voluntários Grupo da Vida; Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) João Miguel da Silva; Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda (Apadefi); Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos (Apada); Casa da Criança e do Adolescente de Volta Redonda; e Legião da Boa Vontade (LBV).

Durante a cerimônia, o prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância das instituições para a rede de proteção social do município e agradeceu o trabalho desenvolvido diariamente em favor da população.

“Quero fazer um agradecimento muito especial a todos vocês pelo trabalho que realizam. Nenhum município tem o que Volta Redonda tem, que são entidades tão comprometidas com a população. Vocês prestam um serviço fundamental e muitas vezes chegam onde o poder público não consegue chegar. Tudo o que fazemos para apoiar essas instituições ainda é pouco diante da importância desse trabalho”, afirmou.

O prefeito também reforçou o compromisso da administração municipal com ações voltadas à promoção da dignidade e da inclusão social. “A moradia é uma das principais necessidades de muitas famílias atendidas pelas entidades. Estamos trabalhando para ampliar as oportunidades habitacionais em Volta Redonda, garantindo mais dignidade, segurança e qualidade de vida para a população. Esse é um investimento que transforma realidades e complementa o importante trabalho social desenvolvido por vocês nos territórios”, ressaltou Neto.

Idealizador do Projeto Mão Solidária, o deputado estadual Munir Neto lembrou que a iniciativa foi criada em 2010, quando esteve à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social, e se consolidou como uma importante ferramenta de apoio às entidades filantrópicas do município.

“Vocês prestam serviços de excelência e atendem uma grande parcela da população que muitas vezes o poder público não alcança. Essa parceria é extremamente valiosa e fortalece uma rede que faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Precisamos sempre agradecer, valorizar e apoiar essas instituições que desenvolvem um trabalho tão importante para a nossa cidade”, afirmou.

Munir também destacou a importância do Arraiá da Cidadania para a sustentabilidade financeira das instituições. “Conseguimos transformar o Arraiá da Cidadania em lei estadual, garantindo sua permanência no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro. Isso assegura a continuidade de um evento que gera recursos importantes para as entidades e também proporciona lazer, cultura e integração para toda a população”, ressaltou.

Representando a Secretaria Municipal de Assistência Social, a subsecretária Larissa Garcez destacou a relevância do terceiro setor para a execução das políticas públicas no município. “Quando ligamos para as instituições para falar do Mão Solidária, percebemos o quanto essa iniciativa é importante. O trabalho realizado por vocês está totalmente conectado com a assistência social do município e faz a diferença na vida das pessoas todos os dias. Temos a certeza de que cada recurso recebido será transformado em atendimento, acolhimento e oportunidades para quem mais precisa”, afirmou.

As entidades contempladas também destacaram a importância do apoio para a continuidade dos serviços prestados à população. A presidente da Apae, Cláudia Moreira Dornelas, ressaltou que a manutenção dos atendimentos exige parcerias permanentes.

“A necessidade de sustentação e manutenção dos nossos serviços é muito grande. Toda manifestação de reconhecimento, colaboração e parceria é bem-vinda. Temos no governo municipal um parceiro que reconhece a importância do trabalho realizado pelas instituições e isso fortalece nossa atuação”, disse.

A presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, destacou que qualquer recurso recebido contribui diretamente para a continuidade dos atendimentos. “Para nós, é uma forma importante de captar recursos. Toda verba é bem-vinda, porque ajuda na manutenção das atividades, na aquisição de equipamentos, no transporte e em diversas demandas do dia a dia da instituição”, afirmou.

Já a presidente da Apadem, Thaís Vasconcelos, ressaltou a importância do apoio para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de seus familiares. “O Mão Solidária é muito importante para que possamos continuar lutando pelos direitos das pessoas com deficiência, dos autistas e de seus familiares. Esse apoio fortalece o nosso trabalho e garante a continuidade dos atendimentos”, destacou.

Além da entrega dos recursos, o encontro serviu para reforçar o convite às instituições para participarem do Arraiá da Cidadania, tradicional evento beneficente promovido pela Prefeitura de Volta Redonda e que representa uma das principais oportunidades de arrecadação para dezenas de organizações sociais do município.