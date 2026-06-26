Evento acontecerá entre os dias 23 e 26 de julho na Praça Brasil e contará com preços populares e reforço na acessibilidade - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento acontecerá entre os dias 23 e 26 de julho na Praça Brasil e contará com preços populares e reforço na acessibilidadeFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 26/06/2026 14:10

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realizou nesta semana a reunião de lançamento oficial da 11ª edição do Arraiá da Cidadania. O encontro contou com a participação do diretor-executivo do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo César de Souza, o PC, coordenador do Arraiá; do deputado estadual Munir Neto, um dos idealizadores da festa; da subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez; além de representantes de associações e entidades do município que participarão do evento.

Referência em todo o país por promover a inclusão social, o Arraiá da Cidadania será realizado neste ano na semana seguinte às comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda – nos dias 23 e 24 de julho, das 17h às 23h, e nos dias 25 e 26, das 15h às 23h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

Assim como nas edições anteriores, o Arraiá da Cidadania terá entrada gratuita e contará com barracas de instituições participantes, onde serão comercializadas comidas e bebidas por apenas R$ 1,99, além da tradicional pizza frita.

Durante a reunião, os organizadores transmitiram aos representantes das instituições informações sobre o planejamento e o funcionamento operacional do evento. Uma das novidades desta edição é a instalação de rampas no entorno da praça para garantir melhor acessibilidade ao público. PC falou sobre a expectativa do governo municipal para a festa.

“A nossa expectativa para a edição deste ano é muito grande. Conseguimos manter os preços dos alimentos comercializados, o que dará uma oportunidade maior para as pessoas participarem da festa, consumirem produtos por um valor acessível, se divertirem e, ao mesmo tempo, ajudarem as entidades da cidade. Assim, uniremos o útil ao agradável”, disse o coordenador.

O deputado estadual Munir Neto celebrou o sucesso do Arraiá da Cidadania. “Há 15 anos, ainda como secretário municipal, eu e o PC criamos o Arraiá da Cidadania, por meio do qual conseguimos atender entidades filantrópicas da cidade inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. Essas instituições realizam um trabalho de excelência no atendimento à população em áreas onde o município não consegue alcançar. Além disso, trata-se de uma festa popular, com alimentos de qualidade, segurança e boas atrações. Como deputado estadual, apresentei um projeto de lei que incluiu o Arraiá da Cidadania no calendário anual de eventos do estado do Rio de Janeiro. Independentemente de quem seja o prefeito, essa festa deve acontecer”, afirmou.

Veto a bebidas alcoólicas e reforço na segurança

Visando garantir a harmonia entre os participantes, os organizadores não permitirão a comercialização de bebidas alcoólicas dentro do evento e reforçarão a segurança em toda a região. A informação foi confirmada pelo coordenador do Arraiá da Cidadania.

“A segurança é sempre uma questão muito importante. Por isso, faremos uma reunião específica para discutir os pontos necessários. Tenho certeza de que a edição deste ano do Arraiá será ainda mais segura do que as anteriores”, afirmou PC.