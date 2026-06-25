Evento no próximo dia 30 possui vagas limitadas e é realizado em parceria com a Fundação CSNFoto: Divulgação/ETPC
Volta Redonda promove encontro sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho
Evento no próximo dia 30 possui vagas limitadas e é realizado em parceria com a Fundação CSN
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Cras Retiro promove caminhada e mobiliza comunidade na defesa dos direitos da Melhor Idade
Ação reuniu cerca de 200 participantes e reforçou a importância da conscientização e do combate à violência contra a população idosa
Sede do Volta Redonda Cidade da Música passa a chamar Maestro Nicolau Martins de Oliveira
Homenagem ao idealizador do projeto aconteceu durante cerimônia que também marcou a entrega da revitalização da estrutura
Animais resgatados em Volta Redonda retornam à natureza após reabilitação no Zoo-VR
Eles foram encontrados em áreas urbanas da cidade e encaminhados à unidade por equipes do Corpo de Bombeiros
Centro POP de Volta Redonda inicia participação na 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos com exibição de documentário sobre povos indígenas
Primeira sessão reuniu usuários do equipamento que assistiram à obra "Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá", seguida de debate sobre cidadania, memória e direitos humanos
Prefeitura de Volta Redonda e Sesc promovem 2ª edição das visitas noturnas ao Zoológico Municipal
Atividades acontecerão todas as quartas-feiras de julho e projeto ‘Turistando em VR’ disponibilizará van para transporte gratuito
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