Evento no próximo dia 30 possui vagas limitadas e é realizado em parceria com a Fundação CSN - Foto: Divulgação/ETPC

Evento no próximo dia 30 possui vagas limitadas e é realizado em parceria com a Fundação CSNFoto: Divulgação/ETPC

Publicado 25/06/2026 16:42

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), em parceria com a Fundação CSN, vai realizar, no dia 30, às 14h, na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), no bairro Sessenta, o encontro “Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho”.

O objetivo do evento é promover um momento de diálogo sobre temas como acessibilidade, empregabilidade, desafios e avanços na inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) no mercado de trabalho. O encontro reunirá representantes da iniciativa privada, do poder público e outros convidados especiais.

As inscrições são limitadas a 200 pessoas e podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/Pdqb2VqASr8ckYbE9.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Pastor Washington, destacou a importância desse encontro para promover um maior alinhamento entre o poder público e a iniciativa privada no fomento ao acesso das pessoas com deficiência às vagas de emprego.

“Este evento é muito importante para atingirmos os nossos objetivos como poder público, que é ajudar a fomentar a empregabilidade. Sabemos que, na prática, muitas dessas pessoas ainda estão fora do mercado de trabalho e, quando temos um encontro como este, promovido pela Prefeitura em conjunto com outros parceiros, ficamos felizes, porque trabalhamos pela igualdade de direitos, para que todos tenham acesso às vagas de emprego e consigam ingressar no mercado de trabalho”, destacou Pastor Washington.