Homenagem ao idealizador do projeto aconteceu durante cerimônia que também marcou a entrega da revitalização da estrutura - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Homenagem ao idealizador do projeto aconteceu durante cerimônia que também marcou a entrega da revitalização da estruturaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 25/06/2026 14:12

Volta Redonda - Música de qualidade e público emocionado marcaram a homenagem ao maestro Nicolau Martins de Oliveira, falecido em dezembro de 2025, que passa a denominar a sede do Volta Redonda Cidade da Música (VRCM) pela Lei Municipal nº 6.835, criada por Mensagem do prefeito Antonio Francisco Neto. O projeto idealizado pelo maestro em 1974 e mantido pela prefeitura utiliza o ensino da música como ferramenta de transformação social e desenvolvimento cognitivo para cerca de quatro mil estudantes da rede municipal de ensino.

A cerimônia, na tarde dessa quarta-feira, dia 24, marcou ainda a entrega da revitalização da estrutura, que recebeu pintura geral, novos portões, jardinagem e instalação de letreiro com o nome do maestro Nicolau. A obra foi uma parceria entre as secretarias municipais de Obras (SMO) e de Educação (SME), além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

Durante o evento, na sede do projeto Volta Redonda Cidade da Música, na Avenida Graham Bel, no bairro Vila Mury, autoridades do município, familiares do homenageado e convidados conheceram um pouco do trabalho do maestro com as apresentações da Banda de Concerto, com participação de ex-alunos do projeto que hoje fazem parte da banda da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), e Orquestra de Cordas, juntamente com o Coro Infanto-Juvenil. Todos grupos criados por ele, que ainda formou as Bandas-Mini e as orquestras de Violinos e Violoncelos no município.

Os destaques foram as execuções de “Look at the World”, de John Rutter, pela Orquestra de Cordas com regência da maestra Sarah Higino, que é a coordenadora-geral do projeto Volta Redonda Cidade da Música; e a composição em homenagem ao maestro Nicolau, do compositor americano Andrew Balent, executada pela Banda de Concerto, com regência de Gabriel Galdino.

A viúva do maestro Nicolau, Patrícia Vieira de Oliveira, foi a primeira a discursar na cerimônia. Ela fez questão de agradecer ao Poder Público Municipal, que durante mais de cinco décadas apoia o projeto idealizado por seu marido, e à maestra Sarah Higino e ao músico José Sergio Tôrres da Rocha, coordenador da Banda de Concerto e Banda Marcial do VRCM, pela parceria com Nicolau e por darem continuidade ao legado deixado por ele, além de lembrar fatos importantes da trajetória do maestro.

“Agradeço muito ao prefeito Neto por todo o apoio e valorização do trabalho do Nicolau e, agora, por ter eternizado o nome dele aqui na sede do projeto. Estou feliz e agradecida pela homenagem”, disse Patrícia, lembrando que, dentre as muitas lições que o maestro deixou, estão o valor da disciplina, do respeito e do temor a Deus.

O prefeito Neto retribuiu o agradecimento à família do maestro Nicolau pelos anos de dedicação à formação de grandes cidadãos, além de músicos muito competentes.

“Pelos meus seis mandatos como prefeito, sei o que o maestro Nicolau representa para a nossa cidade e essa homenagem é mais que merecida. Além disso, vou seguir apoiando e incentivando o projeto que ele criou”, falou Neto, anunciando que vai aumentar o valor da bolsa paga aos monitores do Cidade da Música.

O deputado estadual Munir Neto também fez questão de cumprimentar a viúva e todos os familiares do maestro presentes na cerimônia. “Estou muito feliz de participar dessa cerimônia que marca a entrega da revitalização da sede do VRCM e também a nomeação do espaço de Maestro Nicolau Martins de Oliveira. Ele era uma pessoa ímpar, um ícone, exemplo de cordialidade”, disse.

Munir ainda lembrou que fez uma emenda impositiva que permitiu a manutenção e a compra de novos instrumentos para o projeto. “Essa é uma retribuição ao trabalho de excelência de vocês. Sempre que faço um evento fora da cidade, principalmente na capital, faço questão de convidar a Sarah para levar um grupo de músicos do VRCM para se apresentar. Vocês elevam o nome de Volta Redonda por onde passam e merecem muito mais”, falou o deputado, já pedindo ao deputado federal Marcos Tavares, que estava na cerimônia, apoio ao projeto.

“É emocionante ver as apresentações, a dedicação no olhar de cada um. O Volta Redonda Cidade da Música é, com certeza, um instrumento de transformação social. E essa metodologia deve ser propagada para todo Brasil”, disse o deputado Marcos Tavares.

A maestra Sarah Higino agradeceu o apoio do prefeito Neto, do secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, e do presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) – órgão ao qual o VRCM está ligado –, Caio Teixeira, além do deputado Munir; à confiança dos alunos, ex-alunos e familiares; à dedicação da equipe.

“São milhares de vidas transformadas pelo projeto Volta Redonda Cidade da Música e esse número está sempre crescendo”, afirmou, lembrando a importância da sede do projeto “que é nossa segunda casa”, completou.

Sarah avisou ainda que na antiga sala de reunião do maestro Nicolau está montada uma exposição permanente. “Fizemos um compilado de fotos para apresentar a trajetória deste brilhante maestro.”

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, e o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, destacaram a importância do projeto e do próprio maestro Nicolau para a Educação em Volta Redonda. Já os vereadores Jorge de Oliveira, o Zoinho, e Luciano Mineirinho lembraram vivências pessoais que tiveram com o maestro, exaltando seu compromisso com a música e a educação. Ainda prestigiou a cerimônia o vereador Gemilson Sukinho.

Também estavam na cerimônia o músico Hallyson Gomes, violinista, formado pelo projeto, que faz mestrado no Mississipi (EUA); o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Geraldo Vida; o radialista Dário de Paula; o coordenador da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, Nelson Gonçalves; dentre outras autoridades e personalidades do município.

O encerramento da cerimônia foi marcado pela homenagem à viúva do maestro, Patrícia Vieira de Oliveira, e à maestra Sarah Higino, que assumiu o projeto, além do descerramento da placa de denominação da sede, que teve a participação do Corneteiro da Aman, Felipe Gabriel Oliveira Santos.

Dedicação à música e ao ensino

Nicolau Martins de Oliveira, natural de Tubarão (SC), faleceu em 27 de dezembro de 2025, aos 83 anos. O renomado maestro veio para Volta Redonda em 1958, aos 15 anos, para estudar na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC). Mais tarde, já como funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), ele conheceu o professor e maestro Franklin de Carvalho Jr., de quem foi aluno e, posteriormente, substituto como professor na Escola Técnica, criando a Fanfarra da ETPC.

Após a graduação em Fagote pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e especializações em território nacional e no exterior, em 1974 passou a ocupar a função de Mestre de Música na Fevre, quando deu início ao projeto Volta Redonda Cidade da Música. Ao longo de décadas de trabalho, Nicolau realizou um trabalho incansável com o projeto de musicalização dos estudantes da rede municipal de ensino, que atualmente está presente em mais de 30 escolas municipais de Volta Redonda, do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental.

Reconhecimento além de Volta Redonda

Pelo renomado trabalho na cidade, o maestro recebeu o título de Cidadão Volta-redondense em 1979. Mas sua trajetória de sucesso e dedicação foi amplamente reconhecida e entre os prêmios, medalhas e homenagens concedidos ao maestro Nicolau, destacam-se: a “Medalha Tiradentes", concedida pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro); o Prêmio "Golfinho de Ouro", oferecido pelo Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro; a “Medalha do Pacificador”, concedida pelo Ministério do Exército; a “Medalha Getúlio Vargas” do Mérito Legislativo de Volta Redonda, pela Câmara Municipal de Volta Redonda; e a Medalha “Mérito Presidente Vargas” pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda.