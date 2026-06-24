Iniciativa já capacitou mais de 150 mulheres no município e retorna com palestras, oficinas, empregabilidade e lançamento do Movimento OCTA - Foto: Arquivo/Adriana Cópio - Secom/PMVR

Iniciativa já capacitou mais de 150 mulheres no município e retorna com palestras, oficinas, empregabilidade e lançamento do Movimento OCTAFoto: Arquivo/Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 24/06/2026 14:02

Volta Redonda - Após formar mais de 150 mulheres e beneficiar cerca de 300 participantes em sua primeira edição em Volta Redonda, a Caravana + Qualifica Rio retorna ao município neste sábado (27) para uma programação especial voltada à capacitação, empregabilidade e fortalecimento da autonomia feminina. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), acontecerá das 8h às 13h na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Volta Redonda foi o primeiro município do estado a receber a Caravana + Qualifica Rio, projeto criado para promover a transformação socioeconômica de mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa oferece qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo, apoio psicossocial e acesso a oportunidades que contribuem para a independência financeira e o fortalecimento do protagonismo feminino.

A programação deste sábado marca o encerramento do ciclo de atividades do projeto na cidade e também o lançamento oficial do Projeto OCTA – Movimento da Governança Feminina Independente do Estado do Rio de Janeiro, que tem como proposta ampliar a participação das mulheres em espaços de decisão, fortalecer redes de apoio e fomentar o desenvolvimento pessoal e profissional feminino.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destaca que a parceria reforça o compromisso da Prefeitura com políticas públicas voltadas à autonomia e à inclusão produtiva das mulheres.

“A Caravana + Qualifica Rio já mostrou resultados importantes em Volta Redonda, levando qualificação e novas perspectivas para centenas de mulheres. Acreditamos que o acesso ao conhecimento, à informação e às oportunidades de trabalho é fundamental para promover autonomia, fortalecer a autoestima e ampliar as possibilidades de crescimento pessoal e profissional”, afirmou.

Atividades

Além da abertura oficial, que contará com apresentação do Coral de Volta Redonda, o evento oferecerá uma Rodada de Empregabilidade durante toda a manhã, conectando participantes a oportunidades de trabalho e orientação profissional. As mulheres interessadas devem levar currículo atualizado.

Também serão promovidos aulões gratuitos de maquiagem, com Fred Feruzzi, e de tranças, com Ana Karoline Machado, capacitações que podem representar oportunidades de geração de renda e empreendedorismo.

A programação contará ainda com painéis temáticos abordando assuntos relevantes para a vida das mulheres. Entre os temas estão: defesa pessoal e segurança, impacto emocional da violência doméstica, direitos da mulher, enfrentamento à violência de gênero, maternidade, sexualidade, fé, empreendedorismo e planejamento de carreira.

Um dos destaques será o debate sobre os desafios da implementação de políticas públicas para mulheres no estado do Rio de Janeiro, reunindo representantes de municípios fluminenses e especialistas da área. O encerramento ficará por conta de uma mentoria coletiva sobre empreendedorismo e plano de carreira, voltada para mulheres que desejam abrir ou fortalecer seus negócios e ampliar suas oportunidades profissionais.

Durante o evento, participantes das edições anteriores da Caravana + Qualifica Rio que ainda não retiraram seus certificados poderão fazer a retirada no local.

A expectativa é reunir mulheres de diferentes idades e trajetórias em uma manhã dedicada ao conhecimento, à troca de experiências e à construção de novos caminhos para a independência financeira e o protagonismo feminino.

Programação

A programação terá início às 8h com a apresentação do Coral de Volta Redonda e a abertura oficial do evento. Durante toda a manhã acontecerá a Rodada de Empregabilidade. Das 8h15 às 9h30 serão realizados os aulões de maquiagem, com Fred Feruzzi, e de tranças, com Ana Karoline Machado.

O primeiro painel abordará postura segura e defesa pessoal, com a delegada Juliana Montes; impacto emocional da violência doméstica, com a hipnoterapeuta Fabiana Alves; direitos da mulher, com a advogada Fernanda Modesto; e violência contra a mulher, com Renata Ferreira.

O segundo painel tratará de maternidade, com Thais Vasconcelos, presidente da Apadem (Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais) Volta Redonda; sexualidade e prazer feminino, com a sexóloga Roberta Kelly; além de reflexões sobre fé e propósito com Fabiana Rosa e Célia Morais.

O terceiro painel promoverá um debate sobre os desafios da implementação de políticas públicas para mulheres no estado do Rio de Janeiro, com a participação de representantes municipais e mediação da coordenadora acadêmica da Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), Tais Vernaglia.

Encerrando a programação, Josiane Cirino e Dani Cunha conduzirão uma mentoria coletiva sobre empreendedorismo e plano de carreira.