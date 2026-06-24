O evento vai acontecer no auditório da Universidade Federal Fluminense (UFF) - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

O evento vai acontecer no auditório da Universidade Federal Fluminense (UFF)Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 24/06/2026 13:47

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), convida toda a população para participar, no próximo sábado, dia 27, da quarta audiência pública da fase de prognóstico da revisão do Plano Diretor Participativo do município. O evento será das 8h às 14h, no auditório da Universidade Federal Fluminense (UFF), campus Aterrado, que funciona na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, nº 783.

A organização da audiência reforça que qualquer morador de Volta Redonda pode participar. Porém, para facilitar o planejamento do evento, solicita que os interessados façam a inscrição pelo site do IPPU, pelo link https://www2.voltaredonda.rj.gov.br/ippu/

O objetivo do encontro é compartilhar com a população os resultados das plenárias da fase de prognóstico realizadas entre março e abril com representantes de diversos setores da sociedade civil e Poder Público Municipal. A primeira audiência pública da fase de prognóstico, com objetivo de preparar a Lei da Revisão do Plano Diretor de Volta Redonda, foi no último dia 6 de maio.

Os grupos debateram os três eixos estratégicos do prognóstico da revisão do Plano Diretor Participativo, que são “Saneamento, Resiliência, Meio Ambiente e Patrimônio Natural”; “Economia, Planejamento Estratégico e Modelagem da Cidade”; e “Uso e Ocupação do Solo, Mobilidade e Habitação”. E os resultados alcançados nesses encontros serão apresentados à população em geral durante a audiência pública.

Plano Diretor

A revisão do Plano Diretor de Volta Redonda visa definir regras para atender às demandas de qualidade de vida, do desenvolvimento urbano e econômico, a ocupação territorial e uso do solo no município, entre outros assuntos. O Plano Diretor de uma cidade é a lei municipal que funciona como um instrumento de planejamento urbano para guiar o crescimento e desenvolvimento, incluindo o uso do solo, habitação, mobilidade e meio ambiente.