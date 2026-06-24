O evento vai acontecer no auditório da Universidade Federal Fluminense (UFF)Foto: Arquivo - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda convida para nova audiência pública da Revisão do Plano Diretor Participativo
Evento, neste sábado (27), é aberto a toda população, mas a organização pede que os interessados se inscrevam pela internet
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Evento, neste sábado (27), é aberto a toda população, mas a organização pede que os interessados se inscrevam pela internet
Prefeitura de Volta Redonda inicia aplicação da vacina Pneumo 20 na rede pública de saúde
Novo imunizante está disponível nas 46 unidades básicas de saúde e amplia a proteção contra doenças graves causadas pelo pneumococo, como pneumonia e meningite
Aula inaugural do Centro de Referência Cultura Presente nos Territórios acontece neste sábado, em Volta Redonda
O espaço oferece oficinas gratuitas em diversos segmentos artísticos e esportivos
Secretaria da Juventude de Volta Redonda promove atividades do projeto Conexão Consciente no Memorial Zumbi
Evento com estudantes da rede pública faz parte do calendário de comemorações do aniversário de 36 anos do espaço cultural
Volta Redonda promove 14ª Conferência Municipal de Saúde na sexta-feira (26) e sábado (27)
Evento terá o tema ‘Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do povo é cuidar do Brasil’
Festival Njila – Orgulho e Resistência celebra diversidade e direitos humanos em Volta Redonda
Evento reunirá atrações culturais, artísticas e ações de conscientização na sexta-feira (26), na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília
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