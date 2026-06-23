Evento irá acontecer na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento irá acontecer na Praça Rotary, na Vila Santa CecíliaFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 23/06/2026 15:03

Volta Redonda - Volta Redonda recebe, na sexta-feira (26), o Festival Njila – Orgulho e Resistência, uma ação cultural e de promoção dos direitos humanos que integra a programação do Mês do Orgulho LGBTI+. O evento será realizado das 15h às 20h, na Praça Rotary, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da População LGBTI+ de Volta Redonda, o festival conta com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) e da Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

A programação contará com apresentações de DJs, shows com bandas e artistas regionais, além de ações de conscientização e promoção dos direitos humanos voltadas à população.

O objetivo do Festival Njila é celebrar a diversidade, fortalecer a cidadania, promover a visibilidade da população LGBTI+ e incentivar o respeito às diferenças por meio da arte, da cultura e da ocupação dos espaços públicos. A iniciativa busca criar um ambiente de acolhimento, convivência e valorização dos direitos humanos, reforçando a importância do combate à discriminação e da construção de uma sociedade mais inclusiva.