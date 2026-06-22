Além do primeiro lugar, a EMHVR também teve quatro vice-campeonatos no torneio - Foto: Ana Bengaly

Além do primeiro lugar, a EMHVR também teve quatro vice-campeonatos no torneioFoto: Ana Bengaly

Publicado 22/06/2026 11:42

Volta Redonda - A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Prefeitura de Volta Redonda e administrada pela Fundação Beatriz Gama (FBG), manteve o alto nível nas etapas da Liga Carioca de Hipismo e conquistou um ouro, quatro pratas e oito pódios durante a 5ª edição do campeonato disputada nesse fim de semana no Círculo Militar de Pólo, em Deodoro-RJ.

O título foi conquistado por Giulia Roberta Ouverney no salto de 60 cm. Na mesma categoria, foram conquistados outros dois pódios: Lavínia Novato, em nono, e Miguel Martins, em décimo.

Aniversariante do dia, Thiago Andrade ganhou medalha de prata saltando 40 cm. No mesmo salto, Livia Almeida conquistou a nona posição. O outro vice-campeonato saiu no salto de 80 cm com Lara Torres Ananias. Na mesma categoria, Nathan de Avelar subiu duas vezes ao pódio, com o oitavo e o nono lugares.

Já no salto de 90 cm, Isabela Machado conquistou a medalha de prata, Cristina Sale Ruffini o sétimo lugar e Markus Uffer o oitavo. Encerrando os pódios da Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda: quinto lugar no salto de 1m, com Frederico Tavares, e mais um vice-campeonato no salto de 1m10, com o instrutor da EMHVR, Yasser Pereira, que também competiu durante esta etapa.

“Terminamos o campeonato com mais uma medalha de ouro, a terceira etapa seguida da Liga Carioca que subimos no lugar mais alto do pódio. Além disso, ainda tivemos quatro vices e mais oito pódios, mantendo o nosso nível de competitividade e mostrando que estamos sempre brigando pelas primeiras posições. Parabéns aos alunos e aos instrutores Yasser e Iuri que vêm fazendo um trabalho de excelência”, comemorou o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira.

Celeiro de craques

Referência nacional quando o assunto é hipismo, a Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda foi a primeira escola pública da modalidade no Brasil. Colecionando medalhas e pódios em todas as competições que disputa, a EMHVR vem se consolidando como um celeiro de craques.

As aulas gratuitas acontecem na Ilha São João, às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 17h, com dois instrutores capacitados: Yasser Pereira e Iury Andrade.

“Com grandes resultados nas competições disputadas, a nossa Escola Municipal de Hipismo é muito mais do que um celeiro de craques, mas um espaço que estamos construindo para formar campeões e grandes cidadãos. Parabéns ao Vitor Hugo, aos instrutores, Yasser e Iury, e também aos alunos e seus responsáveis. Juntos, fazemos este projeto inovador ser referência para todo o Brasil”, destacou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.