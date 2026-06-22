Além do primeiro lugar, a EMHVR também teve quatro vice-campeonatos no torneioFoto: Ana Bengaly
Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda conquista ouro e mais onze pódios na 5ª etapa da Liga Carioca
Além do primeiro lugar, a EMHVR também teve quatro vice-campeonatos no torneio disputado nesse fim de semana na Vila Militar, em Deodoro-RJ
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Obras do Batalhão de Ações com Cães avançam e entram na fase final em Volta Redonda
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Programa ‘Viva Melhor’ transforma vidas e garante mais autonomia para idosos em Volta Redonda
Aos 92 e 84 anos, Maurílio Fonseca e Margarida Silva são exemplos de como a atividade física, o convívio social e o lazer promovem saúde, independência e qualidade de vida
Novas Bases Avançadas e integração ao Sisp reforçam estrutura que faz de Volta Redonda referência em segurança pública
Inaugurações representam mais um passo em um modelo baseado na relação entre as forças de segurança, investimentos em tecnologia e proteção da população
Volta Redonda comemora cinco anos do ‘Coluna Reta’ no mês da conscientização mundial da escoliose
Programa da prefeitura atende crianças e adolescentes, dos seis aos 16 anos, gratuitamente e sem necessidade de agendamento, toda sexta-feira, na Policlínica da Cidadania
Advogados de Volta Redonda lançam livro jurídico em Brasília com foco na jurisprudência do STF
O lançamento ocorreu em Brasília e reuniu autoridades, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados e estudiosos do Direito
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