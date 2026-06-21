O lançamento ocorreu em Brasília e reuniu autoridades, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados e estudiosos do DireitoFoto: Divulgação
Advogados de Volta Redonda lançam livro jurídico em Brasília com foco na jurisprudência do STF
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