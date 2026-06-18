A ação acontecerá no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Retiro - Foto: Clara Preta/Smas

A ação acontecerá no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) RetiroFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 18/06/2026 17:20

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), promove nesta sexta-feira (19) mais uma edição do Mutirão de Emprego voltado para Pessoas com Deficiência (PCDs). A ação acontecerá das 9h às 12h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Retiro, localizado na Rua Grandes Lojas, nº 107, no bairro Retiro.

As oportunidades são oferecidas pela empresa CBSI e fazem parte de uma ação conjunta para promover a inclusão profissional e ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho formal. Estão disponíveis vagas afirmativas para os cargos de Auxiliar de Limpeza Industrial e Ajudante de Manutenção de Estruturas, ambos para atuação em Volta Redonda.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem possuir ensino fundamental completo e conhecimentos básicos de leitura e escrita. Os profissionais selecionados para a função de Auxiliar de Limpeza Industrial serão responsáveis pela execução de serviços de limpeza industrial conforme cronograma estabelecido pela empresa. Já os contratados para o cargo de Ajudante de Manutenção de Estruturas atuarão no apoio às atividades gerais da área de manutenção.

Segundo a Smas, os interessados devem comparecer ao Cras Retiro portando documento de identidade, CPF e currículo atualizado. As entrevistas serão realizadas pela equipe da CBSI durante o mutirão.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destaca que a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a inclusão social e a promoção da autonomia das pessoas com deficiência por meio do trabalho.

“Nosso objetivo é aproximar os trabalhadores das oportunidades de emprego e contribuir para que mais pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho. A inclusão profissional é um importante instrumento de autonomia, valorização e desenvolvimento social. A parceria com empresas que acreditam na diversidade e na inclusão é fundamental para ampliar essas oportunidades”, ressaltou.

A ação integra as iniciativas permanentes da Secretaria Municipal de Assistência Social voltadas à empregabilidade e à inclusão produtiva, fortalecendo a parceria entre o poder público e a iniciativa privada para ampliar as oportunidades de trabalho e geração de renda no município. A expectativa é facilitar o acesso dos candidatos aos processos seletivos e contribuir para a inserção de mais pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, promovendo cidadania, independência financeira e inclusão social.