Ação da Ordem Pública e Guarda Municipal contribui para eliminar situações que possam comprometer a segurança e a saúde públicaFoto: Divulgação/Semop
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