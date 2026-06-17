Idosos do curso de teatro amador da unidade da Fevre levaram alegria, música e as cores do Brasil aos bairros da cidade - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Idosos do curso de teatro amador da unidade da Fevre levaram alegria, música e as cores do Brasil aos bairros da cidadeFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 17/06/2026 16:38

Volta Redonda - Os alunos do curso de teatro amador da Academia da Vida Oscar Cardoso, unidade escolar da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) voltada para a Melhor Idade, participaram nesta quarta-feira (17) de um passeio especial de trenzinho pelas ruas da cidade, em clima de Copa do Mundo. A atividade percorreu os bairros Aterrado, Vila Santa Cecília, Centro e Retiro, levando animação, descontração e o entusiasmo dos participantes para moradores e comerciantes.

O trenzinho foi totalmente decorado com as cores do Brasil e os alunos entraram no clima da celebração usando camisetas, adereços e fantasias temáticas. A iniciativa foi organizada pelo professor Gama, responsável pela atividade.

Entre os participantes estava o casal Maria Helena da Silva, de 69 anos, e Sebastião Godói, de 83, que aproveitou o passeio e celebrou a convivência proporcionada pela Academia da Vida.

“Eu adoro participar da Terceira Idade, da escola da Academia da Vida. Estou sempre trazendo mais gente para participar aqui também. É muito bom”, afirmou Maria Helena.

Já Sebastião ressaltou a importância dos momentos de lazer e integração. “Eu adorei o passeio. Aqui a gente joga para fora tudo que está dentro da gente. Tem que aproveitar”, comentou.

Lurdes Assunção, de 74 anos, destacou o clima de alegria da atividade. “O passeio de hoje foi maravilhoso, como todas as outras vezes. Estamos aqui para apoiar o Brasil. Estou muito animada”, contou.

Com 22 anos de participação na Academia da Vida, Maria Barbosa Tavares, de 83 anos, falou sobre o carinho que tem pela instituição.

“Eu achei o passeio maravilhoso. A Academia da Vida cuida da cabeça do idoso. Estou há 22 anos na Academia da Vida. Amo os professores, as colegas, é muito bom. Enquanto eu estiver aqui eu fico na Academia da Vida. Eu amo de paixão”, declarou.

Momento de integração

De acordo com a diretora da Academia da Vida Oscar Cardoso, Márcia Regina da Silva Campos, a proposta foi aproveitar o espírito esportivo e festivo da Copa para proporcionar mais um momento de integração e alegria aos alunos.

“Os nossos alunos adoram esse passeio de trenzinho. Aproveitamos o clima de Copa para realizar essa ação especial, com fantasias, decoração e muita animação. É uma oportunidade de celebrar, se divertir e fortalecer os vínculos entre todos os participantes”, destacou.

A diretora ressaltou ainda que a Academia da Vida tem como missão promover a integração social e o desenvolvimento dos alunos com 60 anos ou mais, unindo aprendizado e bem-estar emocional.

“Nós trabalhamos a cognição por meio de diversas atividades, mas também valorizamos muito o aspecto emocional. Aqui eles saem de casa, fazem novas amizades, compartilham experiências e vivenciam momentos que despertam memórias afetivas. Muitas vezes, um simples passeio de trenzinho remete à infância e traz recordações importantes. Tudo isso contribui para estimular a memória, a mente e, principalmente, a felicidade deles”, acrescentou.

“Mais do que um passeio, essa atividade representa a missão da Academia da Vida de promover bem-estar, inclusão e qualidade de vida para a Melhor Idade. Ver nossos alunos participando com tanta alegria, entusiasmo e criatividade mostra a importância de investir em ações que fortalecem a autoestima, a convivência social e o sentimento de pertencimento”, ressaltou o presidente da Fevre, Caio Teixeira.