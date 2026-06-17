Idosos do curso de teatro amador da unidade da Fevre levaram alegria, música e as cores do Brasil aos bairros da cidadeFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Alunos da Academia da Vida celebram clima de Copa do Mundo com passeio de trenzinho pelas ruas de Volta Redonda
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Unidades gratuitas oferecem capacitação, suporte digital e serviços essenciais, beneficiando milhares de moradores em todas as regiões da cidade
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Inscrições serão feitas entre os dias 29 de junho e 27 de Julho
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Evento faz parte das comemorações dos 36 anos do espaço, que é referência na valorização e memoria da cultura afro-brasileira
Secretaria de Meio Ambiente de Volta Redonda promove plantio de árvores frutíferas com moradores no Cras Belo Horizonte
Ação faz parte das atividades do mês do Meio Ambiente e tem como objetivo reforçar a conscientização ambiental e o compromisso da comunidade com a preservação dos recursos naturais
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