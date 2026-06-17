Pelada acontece na Arena do Aterrado, às terças e quintas-feiras, das 8h15 às 9h30Foto: Divulgação - Secom/PMVR
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Evento faz parte das comemorações dos 36 anos do espaço, que é referência na valorização e memoria da cultura afro-brasileira
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