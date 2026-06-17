Pelada acontece na Arena do Aterrado, às terças e quintas-feiras, das 8h15 às 9h30 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Pelada acontece na Arena do Aterrado, às terças e quintas-feiras, das 8h15 às 9h30Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 17/06/2026 16:28

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda retomou o projeto Futebol Master 60+, que reúne idosos que praticam o esporte. A pelada acontece todas às terças e quintas-feiras, das 8h15 às 9h30, na Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo, na Rua Coroados, no bairro Aterrado.

Para participar, basta procurar, no horário da atividade, o professor Adair, que aproveita a paixão dos participantes pelo futebol para trabalhar com eles os fundamentos do esporte. É necessário levar cópia do documento de identidade, comprovante de residência e atestado médico de aptidão para realização de atividade física.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, afirmou que o principal objetivo é reunir quem carrega no peito a paixão pelo esporte, promovendo saúde, integração, bem-estar e qualidade de vida para a melhor idade.

“Para quem gosta de futebol, a emoção de entrar em campo é a mesma em qualquer idade. Venham participar!”, convidou Rose.

Mais atividades para população

A Arena do Aterrado é um dos principais equipamentos esportivos do município e oferece diversas atividades organizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

No período da manhã, o espaço recebe aulas de ginástica para a terceira idade, treinamento funcional, futsal infantil e futebol society.

À tarde, são realizadas atividades de futsal e futebol society, além de basquete, handebol, vôlei e alongamento para adultos.

Já no período da noite, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, acontece o futebol adulto de lazer. Aos sábados pela manhã, o local também é utilizado para futebol de lazer.