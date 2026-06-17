Inscrições serão feitas entre os dias 29 de junho e 27 de Julho - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Inscrições serão feitas entre os dias 29 de junho e 27 de JulhoFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 17/06/2026 13:56

Volta Redonda - O concurso, sob a responsabilidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), visa o preenchimento das vagas existentes nos quadros da administração pública e formação de Cadastro de Reserva sob o regime estatutário. A prova objetiva para os candidatos às vagas de enfermeiro e técnico de enfermagem estão previstas para o dia 20 de setembro.

A remuneração prevista para ambos os cargos é de R$ 1.621,00 por 220 horas mensais, valor que será acrescido de auxílio-alimentação (R$ 350,00), gratificação social concedida a todos os funcionários do município (R$ 200,00). Também será concedida gratificação de nível superior – 15% para enfermeiro e 7,5% para técnico de enfermagem – e demais gratificações previstas em lei.

Inscrições

As inscrições abrem ao meio-dia de 29 de junho e encerram ao meio-dia de 27 de julho de 2026 e deverá ser feita por Ficha de Inscrição Eletrônica que será disponibilizada no endereço www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Após fazer a inscrição, o candidato deve gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição.

O candidato pode requerer a isenção da taxa de inscrição, no mesmo endereço eletrônico, desde que atenda a um dos requisitos previstos em lei. Conforme especificado no edital disponível no link: https://www.fevre.com.br/fevre/mod/concursopublico/mod/restrito/concurso/concursos/edital_file.php?id=243

No caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos poderão realizar suas inscrições na Subprefeitura do Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e das 12h às 17h, exceto nos feriados.