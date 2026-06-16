Evento faz parte das comemorações dos 36 anos do espaço, que é referência na valorização e memoria da cultura afro-brasileiraFoto: Arquivo/SMC
Memorial Zumbi recebe a 2ª edição da Festa Junina Black no domingo (21)
Evento faz parte das comemorações dos 36 anos do espaço, que é referência na valorização e memoria da cultura afro-brasileira
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Secretaria de Meio Ambiente de Volta Redonda promove plantio de árvores frutíferas com moradores no Cras Belo Horizonte
Ação faz parte das atividades do mês do Meio Ambiente e tem como objetivo reforçar a conscientização ambiental e o compromisso da comunidade com a preservação dos recursos naturais
Ordem Pública oferece solução gratuita e garante retirada de 228 veículos abandonados das ruas de Volta Redonda
Serviço da Semop, com apoio da Guarda Municipal, prioriza a conscientização dos proprietários e contribui para aumento da sensação de segurança
Inscrições para participar do Festival Paralímpico Loterias Caixa em Volta Redonda estão abertas
Atividades acontecem na Arena Esportiva do bairro Voldac, dia 19 de setembro. Esta é a quinta vez que o município sedia o evento nacional
Volta Redonda promove caminhada em defesa dos direitos da pessoa idosa e reforça cultura do respeito
Mobilização na Vila Santa Cecília reuniu instituições, sociedade civil e comunidade em ação de conscientização
Volta Redonda inaugura Bases Avançadas da Ordem Pública e passa a integrar sistema estadual de segurança
Estruturas no Retiro e na Beira-Rio contam com monitoramento 24 horas, novas viaturas e patrulhamento; avenida também ganhou base descentralizada do Samu
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