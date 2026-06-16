Evento faz parte das comemorações dos 36 anos do espaço, que é referência na valorização e memoria da cultura afro-brasileira - Foto: Arquivo/SMC

Evento faz parte das comemorações dos 36 anos do espaço, que é referência na valorização e memoria da cultura afro-brasileiraFoto: Arquivo/SMC

Publicado 16/06/2026 17:08

Volta Redonda - O Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília, sediará, no domingo (21), a partir das 11h, a 2ª edição da Festa Junina Black, realizada pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). O evento terá, neste ano, uma programação composta pelo melhor da black music; além de baile charme com apresentação do Projeto Charme Hits; show da banda de forró Rasta Sandália; samba; quadrilha maluca sob a direção do bailarino e coreógrafo Dani Tube; comidas típicas e feira afro.

Um dos destaques da festa será o casamento junino coletivo, iniciativa voltada para resgatar a autoestima de mulheres pretas que, ao longo da vida, muitas vezes não tiveram a oportunidade de participar das tradicionais quadrilhas juninas por questões relacionadas ao racismo e à exclusão social.

Renata Ferreira, coordenadora do Memorial Zumbi, destacou a importância da realização do evento. “Será um evento muito importante, principalmente como um momento de representatividade e reparação histórica. Além disso será uma grande satisfação receber a nossa população no Memorial e celebrar este período especial da cultura brasileira, que é a Festa Junina”, disse a coordenadora.

Calendário de comemorações

A Festa Junina Black faz parte do calendário de eventos em comemoração aos 36 anos do Memorial Zumbi, que é um espaço icônico que valoriza a memória, a ancestralidade e a cultura da população afro-brasileira.

No decorrer deste mês, já foram realizadas atividades como a abertura da Biblioteca Sérgio Alves Zacarias, espaço dedicado à literatura afro-brasileira; o Cine Zumbi Especial, com a exibição do documentário “Narrativas das Negritudes do Sul Fluminense” - produzido por alunos do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) de Pinheiral; além de outras atrações musicais e culturais.

As comemorações serão encerradas no dia 23, a partir das 9h, com um Tour Afro-Pedagógico que contará com a participação de estudantes das redes pública e particular de ensino em uma imersão na história da população negra e na cultura afro-brasileira. Neste mesmo dia, acontecerá mais uma edição do projeto Conexão Consciente, em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), reunindo apresentações de hip-hop e capoeira.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, contou sobre como foi montada a programação de atividades relacionada ao aniversário do Memorial. “A programação do aniversário de 36 anos do Memorial Zumbi foi construída para valorizar nossas raízes, promover conhecimento e aproximar cada vez mais a população das manifestações culturais que fazem parte da nossa identidade”, contou Anderson.