Atividades acontecem na Arena Esportiva do bairro Voldac, dia 19 de setembroFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR
Inscrições para participar do Festival Paralímpico Loterias Caixa em Volta Redonda estão abertas
Atividades acontecem na Arena Esportiva do bairro Voldac, dia 19 de setembro. Esta é a quinta vez que o município sedia o evento nacional
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Volta Redonda promove caminhada em defesa dos direitos da pessoa idosa e reforça cultura do respeito
Mobilização na Vila Santa Cecília reuniu instituições, sociedade civil e comunidade em ação de conscientização
Volta Redonda inaugura Bases Avançadas da Ordem Pública e passa a integrar sistema estadual de segurança
Estruturas no Retiro e na Beira-Rio contam com monitoramento 24 horas, novas viaturas e patrulhamento; avenida também ganhou base descentralizada do Samu
Inscrições para o XXXV Festival de Dança de Volta Redonda vão até sexta-feira (19)
Evento acontecerá nos dias 9, 10, 11 e 12 de julho e abrirá as comemorações do aniversário de 72 anos de emancipação do município
Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação na construção civil
Homens e mulheres interessados podem se inscrever até o dia 3 de julho; capacitações em manutenção, elétrica e pintura predial serão oferecidas no Centro de Qualificação Profissional do bairro Aero Clube
Conselho Municipal dos Direitos Humanos de Volta Redonda abre inscrições para renovação dos conselheiros da Sociedade Civil
Interessados podem se inscrever até o dia 22 de junho para o preenchimento de 21 vagas
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