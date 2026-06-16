Atividades acontecem na Arena Esportiva do bairro Voldac, dia 19 de setembro - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Atividades acontecem na Arena Esportiva do bairro Voldac, dia 19 de setembroFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 16/06/2026 15:15

Volta Redonda - As inscrições para garantir a participação no Festival Paralímpico Loterias Caixa em Volta Redonda, edição 2026, estão abetas e devem ser feitas pelo link As inscrições para garantir a participação no Festival Paralímpico Loterias Caixa em Volta Redonda, edição 2026, estão abetas e devem ser feitas pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/hyWSaW0yTg disponível na Bio do perfil da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) no Instagram (@smel_vr). As atividades serão em 19 de setembro, mês em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e o Dia do Atleta Paralímpico (22).

O município foi escolhido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) pela quinta vez – 2021, 2022, 2023, 2024 e, agora, 2026 – como uma das cidades sede do festival. Todas as 27 unidades federativas do Brasil (26 estados e o Distrito Federal) receberão o festival neste ano. Serão 148 municípios brasileiros, promovendo vivência esportiva para crianças e jovens, dos 7 aos 17 anos, com e sem deficiência.

Em Volta Redonda, as atividades são coordenadas pela Smel – sob a chancela do CPB – e acontecem na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac. No município, o Festival Paralímpico conta com a prática das modalidades Bocha, Vôlei Sentado e Parataekwondo (esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2021).

“O evento já é uma tradição em Volta Redonda, conhecida nacionalmente por promover grandes competições esportivas. E mais uma vez estaremos com a cidade preparada para a ação, que promove a experimentação esportiva, de forma lúdica, a crianças com e sem deficiência, promovendo também a inclusão”, destacou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, lembrando que o município também sedia, anualmente, a Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência), maior evento do tipo no Brasil.