Mobilização na Vila Santa Cecília reuniu instituições, sociedade civil e comunidade em ação de conscientização - Foto: Clara Preta/Smas

Mobilização na Vila Santa Cecília reuniu instituições, sociedade civil e comunidade em ação de conscientizaçãoFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 16/06/2026 15:03

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI), realizou nessa segunda-feira (15) uma grande mobilização em defesa dos direitos da pessoa idosa. Com o tema “Respeitar a Pessoa Idosa é Tratar o Seu Futuro com Respeito”, a caminhada percorreu as ruas da Vila Santa Cecília levando uma mensagem de conscientização, valorização e enfrentamento a todas as formas de violência contra a população idosa.

A ação reuniu representantes das secretarias municipais de Saúde (SMS), de Ordem Pública (Semop), de Esporte e Lazer (Smel), além da Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa, Organizações da Sociedade Civil, autoridades e moradores da cidade, fortalecendo a rede de proteção e cuidado voltada à terceira idade.

A concentração aconteceu na Praça Brasil e a caminhada seguiu até a praça da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, chamando a atenção da população para a importância da garantia dos direitos, do respeito e da inclusão das pessoas idosas na sociedade. Ao final do percurso, os participantes foram recebidos com uma programação cultural especial, que teve como destaque a apresentação da cantora Jane Leal, promovendo momentos de confraternização, integração e valorização da pessoa idosa.

A presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Flávia Santos, ressaltou que a mobilização é uma ferramenta importante para sensibilizar a população e fortalecer o compromisso coletivo com a proteção da pessoa idosa.

“A caminhada tem um papel fundamental ao dar visibilidade a uma causa que precisa estar presente durante todo o ano. Falar sobre os direitos da pessoa idosa é promover cidadania, combater preconceitos e fortalecer a rede de proteção. Cada participante que esteve aqui hoje contribui para ampliar essa mensagem de respeito, cuidado e responsabilidade social”, afirmou Flávia.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que o envelhecimento deve ser tratado como uma conquista e que a construção de uma sociedade mais justa passa pelo reconhecimento da importância da população idosa.

“O tema desta campanha nos convida a uma reflexão muito importante: a forma como tratamos as pessoas idosas hoje reflete o futuro que estamos construindo para todos nós. Garantir respeito, dignidade e qualidade de vida à pessoa idosa é um dever coletivo. Esta caminhada simboliza a união entre poder público, instituições e sociedade em defesa de uma cidade mais humana, inclusiva e comprometida com a proteção dos direitos de quem tanto contribuiu para o desenvolvimento da nossa comunidade”, destacou Larissa.

O deputado estadual Munir Neto, presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), também participou da caminhada e destacou a importância da mobilização para fortalecer a defesa dos direitos da população idosa.

“A construção de uma sociedade mais justa passa necessariamente pelo respeito à pessoa idosa. Caminhadas como esta ajudam a conscientizar a população, combater diferentes formas de violência e reforçar que envelhecer com dignidade é um direito de todos. É fundamental que o poder público, as instituições e a sociedade atuem juntos para garantir proteção, inclusão e qualidade de vida para os nossos idosos”, afirmou Munir Neto.

Participação ativa

Além das instituições envolvidas, a caminhada contou com a participação ativa de grupos de convivência e usuários dos serviços voltados à pessoa idosa. Para muitos participantes, a ação representa não apenas um momento de conscientização, mas também de valorização e reconhecimento dos direitos da terceira idade.

Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), Geraldo Vida destacou a importância da mobilização para ampliar o debate sobre o tema.

“Participamos dessa caminhada todos os anos porque é fundamental conscientizar a população e os próprios idosos sobre a necessidade de combater a violência contra a pessoa idosa. Ainda existem muitos tipos de violência que, muitas vezes, nem são reconhecidos pelas vítimas. Precisamos seguir trabalhando para que essa realidade seja transformada. A associação representa cerca de 15 mil associados, o equivalente a aproximadamente 60 mil vidas, e a maioria é formada por pessoas idosas. Por isso, não podemos deixar de estar presentes em ações como esta, que defendem a qualidade de vida e os direitos dessa população”, afirmou.

Integrante do grupo Geração de Ouro, Eliane Gonçalves Figueiredo, de 68 anos, participou da caminhada acompanhada da mãe, Ruth Gonçalves, de 88 anos, e ressaltou a importância da conscientização. “É muito importante que esse evento aconteça todos os anos para conscientizar as pessoas. O idoso tem direitos, merece respeito e precisa ser valorizado. Todos nós devemos fazer o melhor para garantir dignidade e cuidado para as pessoas idosas”, disse.

Já Rita de Cássia Vieira Coimbra, de 75 anos, classificou a mobilização como uma iniciativa necessária para fortalecer a proteção à terceira idade. “Eu acho essa caminhada maravilhosa. É uma ação necessária e tem uma força muito grande a favor das pessoas idosas. Quanto mais falarmos sobre esse assunto, mais consciência teremos sobre a importância do respeito e da proteção aos nossos idosos”, destacou.

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Volta Redonda durante o mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, reforçando a importância da denúncia de casos de negligência, abandono, violência física, psicológica, financeira ou qualquer outra forma de violação de direitos.

Mais do que uma caminhada, o evento se consolidou como um momento de mobilização social e reafirmação do compromisso do município com a promoção do envelhecimento saudável, da cidadania e da garantia de direitos, reforçando que respeitar a pessoa idosa é valorizar a história, a experiência e o legado de quem ajudou a construir a sociedade.