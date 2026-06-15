Homens e mulheres interessados podem se inscrever até o dia 3 de julho - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Homens e mulheres interessados podem se inscrever até o dia 3 de julhoFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 15/06/2026 14:40

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional na área da construção civil. As oportunidades são oferecidas por meio do projeto Mulheres Mãos à Obra, da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), e do Qualifica Fevre, da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

As iniciativas têm como objetivo ampliar o acesso à capacitação profissional, incentivar a geração de renda e facilitar a inserção dos participantes no mercado de trabalho.

Os cursos disponíveis são de manutenção predial, elétrica predial e pintura predial. As aulas serão realizadas no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristide de Souza Moreira, localizado na Avenida Pedro Lima Mendes, nº 495, no bairro Aero Clube.

Os interessados devem realizar a pré-matrícula de forma on-line até o dia 3 de julho. Para participar do projeto Mulheres Mãos à Obra (exclusivo para mulheres), as inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/9dAhp4WRCAZvKS6t6

Já para os cursos livres de construção civil do Qualifica Fevre, os candidatos devem acessar o formulário disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz4o5tNJlqqHPWJXoqrPXuPF8DU6CQlsH-oQlYCJMlW1KGhg/viewform

“Esses projetos representam mais uma oportunidade para que os moradores de Volta Redonda se preparem para o mercado de trabalho e ampliem suas possibilidades de geração de renda. O prefeito Neto tem investido na qualificação profissional como uma importante ferramenta de transformação social, e a Fevre segue empenhada em oferecer cursos alinhados às necessidades do mercado e às demandas da população”, afirmou o presidente da Fevre, Caio Teixeira.