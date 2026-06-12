Complexos receberam nomes de importantes nomes do município - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Complexos receberam nomes de importantes nomes do municípioFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 12/06/2026 14:29

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realizou nesta sexta-feira (12) uma cerimônia de homenagem às famílias de Maurício Monteiro da Silva, o “Porreca”, e de José Fausto Ferreira, que passam a dar nome a importantes equipamentos esportivos da Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta. O evento contou com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto, do vice-prefeito Sebastião Faria, do deputado estadual Munir Neto, além de outras autoridades, familiares e amigos dos homenageados.

O Complexo Esportivo Maurício Monteiro da Silva, o “Porreca”, recebeu o nome de um dos mais conhecidos colaboradores da administração municipal. “Porreca” foi assessor especial do prefeito Neto, subprefeito do Retiro e participou diretamente de diversos projetos e ações importantes para o desenvolvimento de Volta Redonda.

Durante a cerimônia, a vereadora Carla Duarte, ex-esposa de “Porreca”, falou sobre a importância da homenagem e o legado deixado por ele.

“É para além de uma homenagem de um espaço público, é uma homenagem com muito carinho, com muito respeito à pessoa que foi o Maurício Monteiro. Não só para seus familiares, para seus amigos, mas também para a população de Volta Redonda. Ele era uma pessoa que não sabia dizer não. Quero somente agradecer ao prefeito Neto pela bela escolha, e a todos os familiares, a todos os amigos presentes, por essa história que se tornou Maurício Monteiro. E esse lugar, onde vai ser o encontro de famílias e de amigos, reflete muito a trajetória do que foi Maurício Monteiro”, afirmou.

A Quadra de Tênis da Praça Pandiá Calógeras leva o nome de José Fausto Ferreira. Natural de Resende, José Fausto se tornou volta-redondense de coração ao se mudar para a cidade para estudar na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC). Atuou na política local e era amplamente reconhecido pelo envolvimento com o esporte, destacando-se em diferentes modalidades esportivas e incentivando a prática esportiva entre jovens e adultos.

Representando a família, a viúva de José Fausto Ferreira, Maria das Graças de Paiva Ferreira, agradeceu a homenagem.

“Eu achei uma homenagem justa, honrosa e carinhosa do prefeito Neto, o que demonstra o carinho que ele tem por essa cidade e pelo seu povo”, declarou.

O deputado estadual Munir Neto destacou a trajetória dos homenageados e a importância do reconhecimento.

“Hoje é dia de comemorar e saudar tanto o Fausto quanto o meu amigo ‘Porreca’. Eu tive o prazer de conhecer o ‘Porreca’ por mais de 40 anos. Ele era padrinho de dois dos meus filhos e uma pessoa única em Volta Redonda. Gostaria de parabenizar ao prefeito Neto por essas homenagens a pessoas que fizeram a diferença para nossa cidade”, disse.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou a importância de reconhecer pessoas que contribuíram para a construção da cidade.

“São duas homenagens muito justas a pessoas que deixaram exemplos de dedicação, trabalho e amor por Volta Redonda. ‘Porreca’ foi um parceiro de muitos anos e José Fausto sempre esteve ligado ao esporte e às causas da cidade. É uma satisfação poder eternizar seus nomes em espaços que servirão às futuras gerações”, destacou.

Praça Pandiá Calógeras foi totalmente revitalizada

A Praça Pandiá Calógeras foi completamente modernizada pela Prefeitura de Volta Redonda. O espaço passou a contar com novas pistas de caminhada, pista de skate, quadra de tênis e duas quadras de futevôlei, além de iluminação em LED, novos brinquedos no playground e mobiliário urbano renovado.

A revitalização trouxe ainda mais acessibilidade e conforto para a população. Foram construídos diversos acessos para Pessoas com Deficiência (PCDs) em todo o entorno da praça, além da substituição completa do piso da alameda que liga a Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) à Rua 60, no encontro com a Rua 33, que recebeu piso intertravado.

O projeto incluiu novo paisagismo, implantação de gramado e acabamento com cordões de concreto entre os pisos e áreas verdes, tornando o ambiente mais agradável para convivência, lazer e prática esportiva.