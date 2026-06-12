Dose está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feiraFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda amplia vacinação contra a gripe para toda a população
Dose está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
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Projeto ‘Mundialito’, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, faz uso do futsal também para aprendizado e fortalecimento comunitário no Cras São Sebastião
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Peça de teatro ‘A Vida Passou Por Aqui’ chega a Volta Redonda na próxima quarta-feira (17)
Premiado espetáculo é escrito e estrelado pela autora e atriz Claudia Mauro, com participação do ator e coreógrafo Édio Nunes, e será apresentado no Teatro Mastro Franklin de Carvalho Jr.
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