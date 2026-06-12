Dose está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Dose está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feiraFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 12/06/2026 14:18

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia a vacinação contra a gripe (Influenza) para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. A dose está sendo aplicada em todas as 46 unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Santa Cruz, o atendimento é realizado de segunda a sexta, das 7h às 22h, e aos fins de semana e feriados, das 7h às 19h.

Para se imunizar, é necessário apresentar documento de identificação, de preferência a caderneta de vacinação.

A diretora do Departamento de Atenção à Saúde da SMS, Milene Paula de Souza, destaca que a vacinação contra a gripe é anual, portanto, quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano.

“O início da vacinação contra a gripe estava focado nos grupos prioritários e agora estamos abrindo para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. Com a chegada do inverno, vem também o pico da Influenza, que acontece entre julho e agosto, e é fundamental que todos estejam imunizados e protegidos antes deste período”, ressaltou Milene.

Além da vacinação contra a gripe nas 46 unidades básicas de saúde do município, a Secretaria Municipal de Saúde também promove aplicação do imunizante em empresas, instituições de longa permanência, instituições de ensino, hospitais, eventos, entre outros locais, aproximando o serviço da população.

"A imunização contra a Influenza é uma medida essencial para reduzir os casos da doença e suas complicações. Por isso, reforçamos a importância de que a população procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha a vacinação em dia. Além de proteger individualmente cada cidadão, a vacina contribui para a proteção coletiva, especialmente dos grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com a imunidade comprometida", destacou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.