Projeto faz uso do futsal também para aprendizado e fortalecimento comunitário no Cras São Sebastião - Foto: Cras São Sebastião/Smas

Projeto faz uso do futsal também para aprendizado e fortalecimento comunitário no Cras São SebastiãoFoto: Cras São Sebastião/Smas

Publicado 11/06/2026 13:31

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está promovendo no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro São Sebastião o projeto "Mundialito", uma iniciativa que une esporte, cultura, convivência e participação comunitária para crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Inspirado no clima das Copas do Mundo, o projeto foi criado com o objetivo de promover a integração social entre as crianças da comunidade, por meio da prática do futsal, além de estimular valores como respeito, cooperação, trabalho em equipe e cidadania.

As atividades tiveram início com rodas de conversa sobre a história das Copas do Mundo, abordando curiosidades, países participantes e grandes ídolos que marcaram o futebol mundial. Ao todo, 64 crianças e adolescentes participaram desses encontros, que também serviram como espaço de troca de experiências e aprendizado.

Na sequência, o projeto ganhou cores e criatividade com uma ação de pintura realizada no entorno do Cras. Utilizando tintas recebidas pela unidade, o facilitador de desenho Gilson de Faria Reis orientou as crianças na elaboração e pintura de desenhos temáticos no chão, inspirados no universo do futebol e na cultura das tradicionais ruas decoradas durante grandes eventos esportivos. A atividade contou com a participação de 24 crianças.

Torneio

Nesta semana, teve início o torneio interno de futsal, coordenado pelo facilitador Getúlio Mariano. A competição reúne 26 participantes divididos em equipes que representam seleções tradicionais do futebol mundial, como Brasil, Portugal e Holanda. Na primeira rodada, a equipe do Brasil garantiu vaga na final, que acontecerá no próximo dia 16, na quadra ao lado do Cras.

Ao final do torneio, todos os participantes receberão medalhas em reconhecimento ao envolvimento e à dedicação nas atividades desenvolvidas ao longo do projeto.

De acordo com a coordenadora do Cras São Sebastião, Carmen Marcolino, a proposta surgiu a partir do interesse das crianças pelo esporte e da oportunidade de utilizar o futebol como instrumento de inclusão e fortalecimento dos vínculos comunitários.

“O ‘Mundialito’ foi pensado para proporcionar momentos de convivência, aprendizado e diversão. A cada etapa vimos o entusiasmo das crianças crescer, seja nas rodas de conversa, nas pinturas ou nos jogos. O mais importante é que elas participaram ativamente de todo o processo, construindo juntas uma experiência coletiva muito rica”, destacou Carmen.

Somando todas as ações realizadas, o projeto alcançou 114 participações entre crianças e adolescentes da comunidade, reforçando o papel dos Cras como espaços de acolhimento, convivência e desenvolvimento social.

A iniciativa integra o conjunto de atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, ampliando as oportunidades de participação, aprendizado e inclusão social dos usuários da rede socioassistencial do município.