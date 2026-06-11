Projeto faz uso do futsal também para aprendizado e fortalecimento comunitário no Cras São SebastiãoFoto: Cras São Sebastião/Smas
Em clima de Copa do Mundo, Prefeitura de Volta Redonda utiliza esporte como ferramenta de inclusão social
Projeto ‘Mundialito’, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, faz uso do futsal também para aprendizado e fortalecimento comunitário no Cras São Sebastião
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Companhia de Habitação de Volta Redonda oferta desconto de até 80% nos juros para regularização de débitos
Benefício para mutuários ficar em dia com a autarquia municipal serão concedidos para pagamentos à vista e parcelado
Peça de teatro ‘A Vida Passou Por Aqui’ chega a Volta Redonda na próxima quarta-feira (17)
Premiado espetáculo é escrito e estrelado pela autora e atriz Claudia Mauro, com participação do ator e coreógrafo Édio Nunes, e será apresentado no Teatro Mastro Franklin de Carvalho Jr.
Biblioteca Municipal de Volta Redonda sedia evento sobre conscientização e educação ambiental
Ação faz parte da programação do Mês do Meio Ambiente e foi realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, CSN, CBSI e UniFOA
Prefeitura de Volta Redonda promove temporada de festas juninas e julinas nos Cras e centros de convivência
Atividades voltadas aos usuários da rede socioassistencial fortalecem vínculos, valorizam tradições culturais e promovem momentos de integração e convivência
Volta Redonda mantém uma das menores tarifas de água e esgoto do estado do Rio e do país
Valor cobrado por 10 m³ no município segue muito abaixo do praticado na capital e em diversas cidades da região e do Brasil
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